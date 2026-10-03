Specializzanda 31enne trovata morta a Barcellona Pozzo di Gotto, ipotesi overdose: indagato il compagno 29enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una specializzanda di 31 anni palermitana è stata trovata morta in casa a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. A lanciare l’allarme è stato il compagno di 29 anni, iscritto nel registro degli indagati e ascoltato in procura. Secondo quanto raccontato agli investigatori, la studentessa avrebbe assunto degli oppioidi in sua presenza e potrebbe essere rimasta vittima di un’overdose.

Il ritrovamento della specializzanda a Barcellona Pozzo di Gotto

Da quanto ricostruito da Repubblica, la vittima si chiamava Jasmine Chouwdhury, studentessa di Palermo ma da tempo residente a Barcellona Pozzo di Gotto, dove si era trasferita per la specializzazione in Medicina all’università di Messina.

Il corpo senza vita della 31enne è stato trovato nella sua abitazione dopo la chiamata al 118 del fidanzato, Antonio Gnoni, 29enne di Brindisi, arrivato a casa della ragazza il 23 settembre.

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La versione del compagno indagato della 31enne

Il 29enne sarebbe stato nell’appartamento quando la studentessa ha iniziato a sentirsi male, secondo la versione riportata agli inquirenti, a causa dell’assunzione di oppiodi.

Difeso dall’avvocato Giuseppe Ciminata, Gnoni è stato sentito fino a notte fonda dai carabinieri, al lavoro per accertare se abbia ceduto stupefacenti alla vittima o ci sia stata una condivisione tra i due.

Durante l’interrogatorio, avrebbe fatto anche riferimento al fentanyl, che la donna avrebbe assunto. Altra circostanza che i pm dovranno constatare attraverso gli esami tossicologici.

Secondo quanto riportato dalla testata PalermoToday, dopo essere stato sentito il 29enne è stato portato al pronto soccorso dopp aver manifestato una forte sudorazione e altri sintomi.

L’indagato ha spiegato inoltre di essere in cura al Sert di Brindisi da quando aveva 16 anni e di essere per questo in possesso delle prescrizioni di metadone che assume nel percorso di cura della sua tossicodipendenza.

Le indagini sulla probabile overdose

Alcuni flaconi della sostanza sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri nell’abitazione, insieme anche a della morfina e il Midazolam-Hameln un potente farmaco sedativo a base di benzodiazepina.

Durante le perquisizioni è stato acquisito anche il piano terapeutico di Gnoni e sono stati portati via i cellulari della coppia.

Il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto sul corpo della 31enne l’autopsia, che verrà effettuata al policlinico di Messina per accertare le cause della morte di Chouwdhury, tra cui non si esclude anche un eccesso di metadone proprio per attenuare l’effetto degli stupefacenti.