Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce e un provvedimento di Daspo urbano, questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta nella notte di domenica 20 settembre a Piacenza. Due donne, madre e figlia, sono state deferite per lesioni aggravate e porto di armi dopo aver colpito una conoscente con una mazza da baseball e un mattarello, in quello che è stato ricostruito come un regolamento di conti per vecchie questioni familiari.

La ricostruzione dei fatti a Piacenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Piacenza sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a una violenta lite tra donne nei pressi di un locale della città.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti e dalle testimonianze raccolte sul posto, la vittima stava uscendo da un locale insieme ad alcuni conoscenti quando è stata raggiunta da due donne, madre e figlia, che si erano parzialmente travisate. Le due, armate rispettivamente di una mazza da baseball in legno e di un mattarello, hanno aggredito la donna colpendola ripetutamente alla testa.

La violenza e la fuga

Nonostante il tentativo dei presenti di fermare l’aggressione e disarmare le due assalitrici, la situazione è degenerata ulteriormente: madre e figlia si sono accanite anche contro un’autovettura in sosta, danneggiandola, prima di darsi alla fuga a piedi.

Poco dopo, mentre la Polizia recuperava le armi abbandonate sul luogo dell’aggressione, le due donne sono tornate inaspettatamente sul posto. Gli agenti, che erano ancora presenti per i rilievi, le hanno immediatamente riconosciute e bloccate.

Il movente: vecchie ruggini familiari

Portate in Questura, le due donne sono state identificate come madre e sorella dell’ex compagno della vittima. Gli investigatori hanno ricostruito il movente dell’aggressione: si è trattato di una vera e propria spedizione punitiva, scaturita da vecchie e mai risolte diatribe familiari tra le parti coinvolte.

Le conseguenze: denunce e Daspo urbano

Alla luce dei riscontri raccolti, entrambe le donne sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di lesioni aggravate in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. La gravità della condotta, avvenuta davanti a un locale pubblico e in presenza di numerose persone, ha spinto la Divisione Anticrimine della Questura a procedere rapidamente con ulteriori misure preventive.

Il Questore, applicando l’articolo 13-bis comma 1 del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, ha emesso nei confronti delle due donne il provvedimento di D.A.C. UR (Daspo Urbano). Il provvedimento vieta loro di accedere e stazionare nei pressi di pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per la somministrazione di cibi e bevande che si trovano a Piacenza, all’interno di un’area delimitata che comprende il luogo dell’aggressione, per la durata di due anni.

IPA