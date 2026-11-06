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Su disposizione del Gip di Marsala e al termine di un’indagine coordinata dalla Procura locale, tre cittadini tunisini sono stati arrestati e condotti in carcere. Nei loro confronti è stata applicata la misura cautelare con l’accusa di lesioni personali aggravate ai danni di quattro connazionali.

L’aggressione in uno stabile a Marsala

I tre indagati, di 26 anni, 28 anni e 31 anni, sono gravemente indiziati di aver agito insieme ad altri due soggetti non ancora identificati. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 3 e 4 ottobre 2026, in uno stabile abbandonato in Contrada Cuore di Gesù, a Marsala (Trapani).

Secondo la ricostruzione investigativa, gli uomini si sono introdotti nell’edificio e hanno colpito le vittime con calci e pugni, usando anche bastoni di ferro e di legno e un’accetta.

I soccorsi e le indagini

Le quattro persone aggredite hanno riportato lesioni gravi: per una è stata indicata una prognosi di 10 giorni, mentre per le altre di 30 giorni. L’intervento della Volante è scattato dopo la segnalazione di una lite e di rumori di vetri infranti.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato due persone a terra, con ferite visibili agli arti. Il 118 le ha accompagnate al Presidio ospedaliero di Mazara del Vallo, dove il personale medico ha individuato un terzo ferito, coinvolto nella stessa vicenda.

Il provvedimento

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Hanno acquisito le immagini della videosorveglianza, svolto un sopralluogo con la Polizia Scientifica e raccolto le prime dichiarazioni delle vittime.

Le indagini del Commissariato di Marsala, dirette dalla Procura, hanno portato rapidamente all’individuazione dei tre presunti aggressori, denunciati all’autorità giudiziaria e poi sottoposti alla custodia cautelare in carcere. Il comunicato è stato diffuso a Trapani il 6 novembre 2026.

IPA