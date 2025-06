Spegne una sigaretta sulla spalla dell'ex fidanzata in pieno centro a Caserta, arrestato: scena sconcertante

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Caserta. Un giovane è stato fermato dai Carabinieri per aggressione nei confronti della sua ex fidanzata. L’episodio si è verificato in pieno giorno, sotto gli occhi di numerosi passanti, in via Sant’Agostino. La situazione è stata segnalata da alcuni cittadini che hanno allertato una pattuglia in transito.

La dinamica dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è stato lanciato da due persone anziane che, visibilmente agitate e sconcertate, hanno informato i militari di una lite in corso tra un uomo e una donna. La coppia è stata individuata in piazza Dante, dove l’aggressione era ancora in atto. Il giovane, in preda all’ira, ha continuato a spintonare la ragazza contro un’auto in sosta, arrivando persino a spegnerle una sigaretta sulla spalla.

L’intervento dei Carabinieri

I militari sono intervenuti rapidamente, bloccando l’aggressore e prestando soccorso alla vittima. La ragazza, una 27enne, è scoppiata in lacrime alla vista dei Carabinieri, chiedendo aiuto. È stata accompagnata in caserma, dove è stata raggiunta dal personale sanitario del servizio 118 per ricevere le cure necessarie. Sul suo corpo sono stati rilevati diversi segni di violenza.

La denuncia e le conseguenze

Una volta ripresasi dallo spavento, la giovane ha formalizzato la denuncia contro il suo ex fidanzato convivente, riferendo di subire le sue violenze da circa due anni. Ha espresso seria preoccupazione per la propria incolumità, specificando di non aver mai denunciato prima le aggressioni subite. Dopo le formalità di rito, il 26enne maddalonese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

