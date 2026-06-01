Speleologo bloccato a 120 metri nella grotta dei Cinghiali Volanti nel cuneese estratto vivo dopo 12 ore

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Lo speleologo rimasto intrappolato a 120 metri nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo, è stato estratto vivo dopo 12 ore. L’intervento di soccorso si è concluso alle 5:40 e ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria. Il giovane, che era rimasto bloccato a causa di un grande masso, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.

Speleologo estratto dopo 12 ore

Lo speleologo, un ragazzo di venti anni ligure, è rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel cuneese, domenica 31 maggio.

Un grande masso gli ha bloccato la gamba non permettendogli di riuscire a uscire dall’antro. I soccorsi hanno lavorato incessantemente dalle 17:00 del pomeriggio per riuscire a salvarlo.

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Sono riusciti a estrarlo solo nella prima mattinata del 1° giugno. Il giovane è stato trasportato in ospedale.

Cosa è successo allo speleologo

Secondo le prime informazioni un gruppo di speleologi era arrivato al fondo della Grotta dei Cinghiali Volanti quando uno di loro, un ventenne residente in Liguria, è rimasto incastrato sotto una roccia che probabilmente si è staccata da una delle pareti.

Il giovane sarebbe rimasto ferito a un piede e per questo non sarebbe stato in grado di risalire autonomamente.

Subito è stato lanciato l’allarme e si è iniziata a muovere la macchina dei soccorsi.

L’area è conosciuta dagli appassionati di speleologia per la presenza di cavità e percorsi sotterranei. La Grotta dei Cinghiali Volanti è stata scoperta dallo SCTanaro nell’autunno del 2007 ed è molto frequentata per attività di ricerca, documentazione ed esplorazione.

La maxi operazione di soccorso

Intorno alle 17:00 del pomeriggio del 31 maggio il soccorso alpino piemontese ha allestito una prima squadra di soccorsi, che nel giro di un’ora sono arrivati alla frazione Pianbernardo e poi al luogo dell’incidente, che si trovava a circa 1.200 metri di quota.

I soccorritori si sono calati e sono riusciti a raggiunger lo speleologo incastrato, stabilizzandolo.

Durante la maxi operazione per estrarlo dalla grotta, il giovane è sempre in contatto con l’esterno. Il recupero è stato lungo e particolarmente difficoltoso a causa della profondità e delle condizioni dell’ambiente sotterraneo.

Sono stati attivati i soccorritori delle Delegazioni piemontese, ligure e lombarda e la commissione medica e dei disostruttori chiamati ad ampliare gli stretti cunicoli. Dopo 12 ore e l’impiego di 42 tecnici e operatori, lo speleologo è stato salvato e riportato in superficie.