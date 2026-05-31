Speleologo bloccato nella Grotta dei Cinghiali Volanti vicino Cuneo, immobilizzato da un masso: i soccorsi

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Uno speleologo ligure di circa 20 anni è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio, in provincia di Cuneo, dopo che un masso gli ha immobilizzato una gamba. Partita in serata l’operazione di soccorso con 42 tecnici da Piemonte, Liguria e Lombardia. L’uomo è cosciente e collabora con i soccorritori.

Speleologo bloccato, soccorsi in atto

Ha circa 20 anni lo speleologo ligure rimasto intrappolato nel pomeriggio di domenica 31 maggio nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo.

L’allarme è scattato intorno alle ore 17, quando i compagni di esplorazione hanno dato notizia dell’incidente alle squadre di emergenza.

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L’incidente con il masso

Durante la progressione all’interno del sistema ipogeo, un grosso masso si sarebbe staccato al passaggio dell’uomo, bloccandogli una gamba e rendendolo impossibilitato a muoversi autonomamente a circa 120 metri di profondità.

Il giovane è cosciente e collabora attivamente con i soccorritori. Le sue condizioni generali sono monitorate costantemente dal personale sanitario specializzato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha raggiunto il punto dell’incidente nel corso della serata.

Una linea telefonica è stata predisposta all’interno della grotta per mantenere il collegamento continuo tra l’infortunato e il campo base in superficie.

Le operazioni nella Grotta dei Cinghiali Volanti

L’intervento ha richiesto la mobilitazione di risorse da tre regioni. Oltre alla delegazione piemontese, sono state attivate le squadre specializzate di Liguria e Lombardia.

Sul posto sono al lavoro 42 tecnici del Soccorso Speleologico, tra cui 8 sanitari e 8 disostruttori, figure altamente qualificate per gli interventi in ambienti ipogei complessi. Presenti anche i vigili del fuoco volontari di Garessio e il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Cuneo.

Il lavoro dei tecnici si sviluppa su due fronti paralleli. Da un lato si sta cercando di ridurre le dimensioni del masso che tiene bloccato lo speleologo, dall’altro si stanno ampliando alcuni cunicoli della cavità, per consentire il transito di una barella nelle successive fasi di evacuazione.

Le operazioni, complicate dalla profondità e dagli spazi estremamente ristretti, si prevede proseguiranno per l’intera notte e verosimilmente fino alle prime ore di lunedì. Un nuovo aggiornamento ufficiale è atteso dopo le 8:30 del mattino.

I casi simili

Non è il primo caso di questo tipo nel Cuneese. Nel luglio 2025, Marco Massola, speleologo sessantaduenne e presidente del CAI di Lanzo, rimase gravemente ferito nell’Abisso Paperino, sempre in provincia di Cuneo, colpito alla testa da una caduta di massi a circa 40 metri di profondità.

Anche in quel caso fu necessario il lavoro notturno di una cinquantina di tecnici provenienti da più regioni, con il salvataggio portato a termine dopo circa 24 ore di operazioni. L’uomo fu estratto vivo, con condizioni stabili.