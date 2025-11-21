Spencer Lofranco morto a 33 anni, mistero sulle cause: l'attore aveva lavorato con Travolta e Angelina Jolie

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore canadese Spencer Lofranco, noto per i suoi ruoli per “Jamesy Boy” e “Gotti”, è morto a Vancouver all’età di 33 anni. Le cause della morte restano al momento sconosciute. Aveva lavorato anche con Angelina Jolie e John Travolta. La notizia del decesso è stata diffusa dal fratello, indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

Spencer Lofranco, attore canadese conosciuto per le sue interpretazioni in film come “Jamesy Boy” e “Gotti – Il primo padrino”, è morto a soli 33 anni a Vancouver.

Il decesso, avvenuto nella giornata di martedì 18 novembre, è stato confermato dal fratello Santino con un post commosso su Instagram, in cui ha ricordato Spencer come “una leggenda capace di cambiare la vita delle persone”.

IPA Morto a 33 anni l’attore Spencer Lofranco, in foto in una scena del film “Gotti”

Le cause della morte non sono ancora state ufficializzate: le autorità della Columbia Britannica stanno ancora indagando per fare chiarezza sulle circostanze del decesso del giovane attore.

La carriera e le collaborazioni

Nato a Toronto il 18 ottobre 1992, Spencer Lofranco si era avvicinato al cinema fin da giovanissimo, decidendo di frequentare la New York Film Academy contro la volontà del padre che lo avrebbe voluto avvocato o giocatore di hockey.

Il debutto sul grande schermo arriva nel 2013 con “Innamorarsi a Middleton”, accanto ad Andy Garcia e Vera Farmiga. L’anno dopo interpreta il suo primo ruolo da protagonista in “Jamesy Boy”, pellicola che racconta il percorso di redenzione di un giovane finito nei guai con la giustizia.

Nello stesso periodo partecipa anche al film “Unbroken”, diretto da Angelina Jolie, e nel 2018 affianca John Travolta in “Gotti”, interpretando John Gotti Jr. In totale, Lofranco ha recitato in sette film, conquistandosi un ruolo di rilievo tra le giovani promesse del cinema internazionale.

Il ricordo del fratello

Sui social, il ricordo più sentito è stato quello del fratello Santino, che su Instagram ha pubblicato una foto dei due insieme da bambini, con la didascalia: “Hai vissuto una vita che alcuni potevano solo sognare. Hai cambiato la vita delle persone, e ora sei con Dio. Ti amerò e mi mancherai per sempre”.

Lofranco aveva spesso raccontato del rapporto stretto con la madre, una ballerina d’opera e cantante, e della scelta di seguire la recitazione nonostante il padre avrebbe voluto per lui una carriera diversa.

Negli ultimi anni, era diventato attivo sui social, dove condivideva la sua passione per l’arte e la musica, oltre a momenti della vita quotidiana. Le autorità della Columbia Britannica stanno ancora indagando sulle cause della morte, che al momento non sono state rese pubbliche.