Spenti 850 autovelox dopo il decreto del Mit perché non omologati, il "trucco" per scoprire quelli illegali

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Dopo il decreto del Mit sugli autovelox in Italia sono stati spenti 850 dispositivi perché non omologati. Il provvedimento, atteso da 34 anni, disciplina “caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”. Sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è possibile capire quali autovelox sono stati disattivati dalla mezzanotte di sabato 11 luglio.

Cosa prevede il decreto del Mit sugli autovelox

Il decreto del Mit con le nuove norme per gli autovelox, atteso da 34 anni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il testo contiene al suo interno “la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”.

Alla luce delle nuove regole omogenee per tutta l’Italia, come indicato dallo stesso ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono 850 gli autovelox che dovranno ottenere una omologazione per tornare attivi, mentre sono 3.150 i dispositivi rimasti regolarmente in funzione in quanto già provvisti di tutti i requisiti.

Le parole del ministro dei trasporti Matteo Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato sui social il nuovo provvedimento, sottolineando che “da una giungla di oltre 10 mila autovelox, spesso nascosti e a ripetizione” si è passati “a 3.150 apparecchi regolari e conformi”.

“Basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale”, ha aggiunto Matteo Salvini.

Come scoprire quali autovelox sono a norma e quali no

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a disposizione un elenco degli autovelox con gli elementi necessari a verificare l’idoneità dei dispositivi per il rilevamento della velocità dei veicoli in strada.

Nell’elenco pubblicato sul sito del Mit figurano tutti gli autovelox presenti in Italia, sia quelli omologati che quelli ritenuti non legittimi. Per ogni dispositivo è indicato il modello, l’anno in cui è stato approvato e il Comune in cui esso si trova.

Basta individuare la telecamera che interessa e controllare la lista ministeriale. Utilizzando i filtri disponibili sul portale del Mit è possibile capire quali autovelox sono stati disattivati dalla mezzanotte di sabato.

Quelli posteriori al 2017 sono in regola, mentre per quelli antecedenti al giugno di quell’anno e che hanno ottenuto solo l’approvazione (e non l’omologazione) sono previste alcune procedure di verifica della documentazione, test tecnici o tarature che possono portare al conferimento dell’idoneità.