Sperona la Polizia e fugge a Gela, 43enne catturato dopo giorni con droga, bombe e pistola

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È stato eseguito un arresto per detenzione illegale di ordigni esplosivi, detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina a Gela. Il provvedimento, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Caltanissetta, è stato eseguito nei confronti di un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di mafia. L’uomo era riuscito a sfuggire a un controllo dopo aver speronato una vettura della Polizia, ma è stato catturato dopo diversi giorni di ricerche.

La fuga e il tentativo di sottrarsi al controllo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Gela hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti del sospettato, un gelese di 43 anni già sottoposto in passato a misure di sorveglianza speciale e attualmente affidato ai servizi sociali.

Giovedì scorso, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, l’uomo ha tentato di eludere il controllo degli investigatori. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sospettato ha speronato una vettura di servizio della Polizia di Stato, riuscendo così a darsi alla fuga. Immediatamente sono state attivate le ricerche per rintracciarlo, che si sono protratte per diversi giorni fino alla sua cattura nella mattinata di ieri.

Le perquisizioni e i sequestri

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno effettuato perquisizioni domiciliari in due immobili nella disponibilità dell’uomo. In un garage situato nel centro storico della città, sono stati rinvenuti e sequestrati 344 grammi di cocaina, sostanze da taglio e 13 ordigni esplosivi artigianali ad alto potenziale offensivo. Il locale era stato trasformato in un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga: sono stati sequestrati anche una pressa per la formazione dei panetti di stupefacente, un bilancino di precisione, un frullatore per la miscelazione delle sostanze e numerosi sacchetti di cellophane.

Una successiva perquisizione, condotta in un locale adibito a forno per la panificazione e riconducibile all’uomo, ha permesso di rinvenire e sequestrare una pistola semiautomatica con matricola abrasa, calibro 7,65, insieme a 44 cartucce dello stesso calibro. Anche questo materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

Il contesto: criminalità organizzata e metodo mafioso

I sequestri degli ordigni esplosivi e delle armi hanno confermato, secondo gli inquirenti, la pericolosità della criminalità organizzata nel distretto giudiziario di Caltanissetta. Le indagini hanno evidenziato la presenza di una subcultura mafiosa di tipo “corleonese”, caratterizzata da una forte propensione alla violenza, già riscontrata in altre occasioni negli ultimi anni.

Le accuse e le aggravanti

L’uomo è indagato per detenzione illegale di ordigni esplosivi, detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina e detenzione di munizioni, con l’aggravante del metodo mafioso. Il fermo è stato disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che ha coordinato tutte le fasi dell’operazione.

L’arresto del 43enne rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata locale, che continua a detenere ingenti quantità di armi ed esplosivi. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altri soggetti e per ricostruire la rete di complicità che ha permesso all’uomo di agire indisturbato per diversi giorni. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità mafiosa nel territorio di Gela.

IPA