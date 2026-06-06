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È di due arresti per tentato omicidio plurimo aggravato e lesioni personali aggravate il bilancio di un grave episodio avvenuto nella notte del 27 aprile sul litorale cagliaritano. Una famiglia è stata inseguita e speronata da due giovani appena maggiorenni, che sono stati fermati dalla Squadra mobile di Cagliari. L’aggressione sarebbe scaturita per motivi futili all’esterno di un locale notturno.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando un uomo e sua moglie stavano aspettando i loro due figli e una coetanea all’uscita di un locale notturno sul litorale di Cagliari. Per ragioni considerate banali, i due giovani indagati si sono avvicinati alla famiglia e hanno aggredito fisicamente l’uomo. Da lì, la situazione è rapidamente degenerata.

Nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, l’uomo è salito in auto con la moglie, i due figli e l’amica dei ragazzi. Tuttavia, i due giovani hanno iniziato un inseguimento pericoloso, tallonando la vettura della famiglia. L’auto delle vittime è stata ripetutamente speronata fino a perdere il controllo e ribaltarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Le conseguenze dell’incidente

Tutti gli occupanti del veicolo hanno riportato lesioni di varia entità. Alcuni hanno subito traumi e fratture multiple, tanto da rendere necessario il trasporto urgente in ospedale. La gravità delle ferite ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Gli investigatori della Squadra mobile di Cagliari hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie alle testimonianze delle vittime e dei presenti, all’analisi dei tabulati telefonici, agli accertamenti tecnici sui veicoli coinvolti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Una telecamera di sicurezza ha documentato la fase finale dell’impatto e la perdita di controllo dell’auto.

Ulteriori sviluppi e denunce

Le indagini sono ancora in corso per rintracciare l’auto utilizzata dagli indagati, il cui conducente è risultato privo di patente di guida. Gli inquirenti stanno inoltre verificando la possibile presenza di complici. Uno dei due giovani arrestati è stato anche denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish e materiale per la vendita.

Al momento, i due giovani sono stati arrestati e dovranno rispondere delle accuse di tentato omicidio plurimo aggravato, lesioni personali aggravate e detenzione ai fini di spaccio. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e individuare eventuali altri responsabili. L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, colpita dalla violenza e dalla gravità dei fatti avvenuti sul litorale di Cagliari.