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Due uomini sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento per le vie di Ostuni, nella serata di giovedì 11 giugno. I due, cittadini italiani residenti nell’area metropolitana di Bari, sono stati fermati dopo aver tentato la fuga a bordo di un’auto risultata rubata e con targhe alterate. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni durante un controllo di routine.

L’inizio dell’inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di giovedì 11 giugno, quando una pattuglia della Volante del Commissariato di Ostuni ha notato una Lancia Ypsilon con tre persone a bordo che si aggirava con fare sospetto in piazza Torino. Gli agenti, insospettiti dagli atteggiamenti degli occupanti e dalla particolare attenzione rivolta alle auto in sosta, hanno deciso di procedere a un controllo.

Alla vista della pattuglia e nonostante l’ordine di fermarsi, il conducente dell’auto sospetta ha inserito la retromarcia, urtando il veicolo della polizia. Da quel momento è scattato un inseguimento per le strade cittadine. Durante la fuga, la Lancia Ypsilon ha più volte cercato di ostacolare la marcia della volante, arrivando a colpirla lateralmente nel tentativo di costringerla contro le vetture parcheggiate lungo la carreggiata.

La conclusione della fuga e l’arresto

L’inseguimento si è concluso dopo un ulteriore impatto che ha coinvolto un’altra auto parcheggiata lungo la strada. Nonostante il sinistro, i tre occupanti hanno tentato un ultimo tentativo di fuga a piedi. Due uomini sono stati bloccati dagli agenti, mentre il terzo, vestito di scuro e con il volto coperto da un cappuccio, è riuscito a scavalcare un muro di recinzione e a far perdere le proprie tracce.

Le indagini e le scoperte successive

Gli accertamenti effettuati subito dopo l’arresto hanno permesso di scoprire che la Lancia Ypsilon utilizzata dai tre uomini era stata rubata nei giorni precedenti proprio a Ostuni. Inoltre, le targhe del veicolo sono risultate alterate, con la modifica di una lettera per eludere i controlli. Durante le perquisizioni, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato diversi strumenti ritenuti di possibile interesse investigativo: radiotrasmittenti, grossi cacciaviti, una scala telescopica, un palanchino, una fiamma ossidrica con bombola e altro materiale custodito all’interno dell’auto.

Le accuse e i provvedimenti

I due uomini fermati, entrambi cittadini italiani residenti nell’area metropolitana di Bari, sono stati arrestati in flagranza con l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori indagini per identificare il terzo componente del gruppo, riuscito a fuggire, e per accertare eventuali ulteriori responsabilità connesse al possesso dell’auto rubata, all’alterazione delle targhe e al materiale rinvenuto a bordo del veicolo. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire se il gruppo sia coinvolto in altri episodi simili avvenuti nella zona.

IPA