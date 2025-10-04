Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 49 anni originario di Nola è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina nella mattinata di ieri a Sperone, lungo Via Roma. Il fermo è avvenuto durante un controllo di routine, quando l’uomo, già sottoposto a misura alternativa della semilibertà, è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e munizioni. L’operazione è stata condotta dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, che hanno sequestrato l’arma e associato l’arrestato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la provenienza dell’arma e il suo possibile utilizzo in altri reati.

Il controllo e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri a Sperone, in provincia di Avellino. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano era impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. Durante il pattugliamento lungo Via Roma, i militari hanno notato un’utilitaria con a bordo un uomo che, per il suo atteggiamento sospetto, ha attirato la loro attenzione.

L’uomo già noto alle forze dell’ordine

L’uomo fermato, un 49enne residente a Nola, risultava già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura alternativa della semilibertà. Questo status ha indotto i Carabinieri a procedere con ulteriori accertamenti, ritenendo necessario approfondire il controllo sia personale che veicolare.

La scoperta dell’arma clandestina

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, perfettamente funzionante e completa di caricatore. Insieme all’arma sono state trovate anche una decina di munizioni. Il possesso di un’arma clandestina rappresenta un grave reato, soprattutto considerando la condizione di semilibertà dell’uomo.

Sequestro e arresto: le conseguenze immediate

L’arma e le munizioni sono state immediatamente sottoposte a sequestro dai Carabinieri. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 49enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi accertamenti.

Le indagini sulla provenienza dell’arma

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori indagini per stabilire la provenienza della pistola sequestrata e verificare se la stessa possa essere stata utilizzata in altri episodi delittuosi. L’arma, infatti, presentava la matricola abrasa, un dettaglio che spesso indica la volontà di renderne difficile la tracciabilità e che potrebbe collegarla ad altri reati commessi nella zona.

IPA