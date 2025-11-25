Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state arrestate a Torino per furto aggravato in supermercato, dopo essere state sorprese a sottrarre numerosi articoli per un valore superiore a 200 euro. Le indagini hanno permesso di collegarle anche ad altri episodi simili, per un danno complessivo che supera i 2000 euro. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito grazie alle segnalazioni dei dipendenti e alla pronta identificazione delle sospettate.

La dinamica del furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. “Porta Nuova” ha arrestato due donne, rispettivamente di 33 anni e 22 anni, ritenute responsabili di furto aggravato in concorso. Le due sono state fermate dopo aver sottratto numerosi articoli da un noto supermercato cittadino, per un valore superiore a 200 euro.

L’episodio si è verificato qualche giorno fa, poco dopo l’apertura del punto vendita. Le due donne, munite di borsa, si sono avvicinate dapprima al banco surgelati e poi al reparto cosmesi, dove hanno prelevato confezioni di salmone e deodoranti. In pochi istanti, hanno nascosto la merce nelle borse, agendo con rapidità e destrezza, come se fossero clienti di fretta.

La loro condotta sospetta non è passata inosservata: alcuni clienti hanno segnalato il comportamento a un dipendente, che è intervenuto quando le due avevano già oltrepassato la barriera delle casse senza pagare nulla. Accortesi di essere state scoperte, le donne hanno tentato la fuga su una bici elettrica, non prima di aver minacciato e ingiuriato il dipendente che aveva dato l’allarme.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La segnalazione al numero di emergenza “112” e al Commissariato di P.S. “Porta Nuova” ha permesso un rapido intervento degli agenti. Gli investigatori, grazie alla descrizione fisica fornita e alla conoscenza del territorio, hanno riconosciuto nelle due sospettate delle donne già note alle forze dell’ordine, con precedenti e misure di prevenzione a carico.

Poco dopo la segnalazione, i poliziotti in servizio a Torino hanno presidiato le vie che le due avrebbero dovuto percorrere per tornare a casa. L’intuizione si è rivelata corretta: le donne sono state intercettate a bordo della bici elettrica, con il cestino pieno degli articoli appena sottratti. Di fronte all’evidenza, entrambe hanno ammesso il furto.

Collegamenti con altri episodi

Le indagini non si sono fermate al singolo episodio. Gli agenti hanno raccolto elementi che suggeriscono il coinvolgimento delle due donne anche in altri furti, avvenuti alla fine di ottobre in un altro punto vendita della stessa catena. In quelle occasioni, insieme a una terza complice, avrebbero sottratto caramelle, chewing gum e cioccolatini per un valore complessivo superiore a 2000 euro.

Per questi fatti, le tre donne sono state denunciate per furto pluriaggravato in concorso e continuato. Le modalità operative, la scelta dei prodotti e la rapidità d’azione fanno ipotizzare una serialità nei furti, con una pianificazione accurata delle azioni criminose.

Le indagini e i riscontri

Gli agenti hanno sequestrato i telefoni cellulari delle due arrestate, riscontrando tracce di pianificazione e rendicontazione dei furti ai supermercati. Questi elementi rafforzano l’ipotesi di una lunga serie di episodi analoghi, già avvenuti nella stessa zona. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il coinvolgimento delle donne in altri reati simili.

IPA