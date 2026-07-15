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Due uomini sono stati denunciati per maltrattamento di animali e violazioni amministrative a Ostuni, dopo essere stati sorpresi mentre utilizzavano due parrocchetti come attrazione per raccogliere offerte tra i turisti. L’intervento, avvenuto nella tarda mattinata di martedì 8 luglio, è stato effettuato dalla Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Ostuni, con il supporto della Polizia Locale, a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e visitatori preoccupati per il benessere degli animali.

Le segnalazioni e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di controllo del territorio, intensificata dal Questore di Brindisi con l’inizio della stagione estiva. L’obiettivo è prevenire e reprimere ogni forma di attività illecita, soprattutto nelle zone a maggiore afflusso turistico.

La vicenda ha avuto inizio grazie alla sensibilità e alla collaborazione di cittadini e turisti, che hanno segnalato la presenza di due pappagallini impiegati in uno spettacolo di strada nel cuore del centro storico della “città bianca”. Numerose persone avevano manifestato preoccupazione per le condizioni in cui venivano tenuti gli animali, sollecitando un intervento tempestivo delle autorità per tutelarne il benessere.

La scoperta dell’attività illecita

Nella tarda mattinata di martedì 8 luglio, gli operatori della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Ostuni hanno individuato i due uomini, rispettivamente un sessantacinquenne e un cinquantenne, entrambi italiani provenienti dalla Campania, tra Piazza della Libertà e Corso Mazzini. Queste aree, particolarmente frequentate durante l’estate, erano diventate il palcoscenico di un’attività che attirava l’attenzione dei passanti grazie all’utilizzo di due piccoli parrocchetti ondulati.

Secondo quanto accertato dagli agenti, i due uomini avevano allestito un piccolo palcoscenico ricavato da una scatola di cartone, dove i parrocchetti venivano fatti esibire nell’estrazione di numeri considerati “fortunati“. In cambio, ai passanti venivano richieste offerte in denaro. Gli animali erano trasportati in una gabbia di dimensioni ridotte, custodita all’interno di una comune busta di plastica, una modalità giudicata incompatibile con la natura dei volatili e tale da provocare loro inutili sofferenze, aggravate dall’esposizione alle alte temperature tipiche di questi giorni.

L’intervento della Polizia Locale e le contestazioni amministrative

Considerata la particolarità della situazione, la Polizia di Stato ha richiesto il supporto della Polizia Locale di Ostuni, che ha proceduto alla contestazione delle violazioni amministrative previste dalla normativa regionale sulla tutela degli animali. La gabbia utilizzata per il trasporto dei parrocchetti è stata sequestrata dagli agenti intervenuti.

I due parrocchetti sono stati immediatamente trasferiti in una gabbia più ampia dagli operatori, che si sono occupati anche di fornire acqua e cibo agli animali in attesa dell’arrivo del medico veterinario dell’ASL. La visita veterinaria ha confermato che entrambi i volatili si trovavano in buone condizioni di salute, nonostante le modalità di detenzione non fossero adeguate.

Le accuse e la fase delle indagini

Nonostante l’esito positivo della visita veterinaria, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Ostuni hanno proceduto a contestare ai due uomini le violazioni per aver detenuto e trasportato gli animali con modalità ritenute incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenza. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e gli accertamenti proseguiranno secondo quanto previsto dalla legge.

IPA