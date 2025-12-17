Spettacolo su Moana Pozzi al teatro della parrocchia, Alessandra Mussolini provoca su "chi vuole andare va"
Uno spettacolo su Moana Pozzi al teatro della parrocchia, col benestare del parroco, divide i fedeli. Il commento di Alessandra Mussolini
A Milano è in subbuglio la chiesa di Santa Maria alla Fontana. Di mezzo c’è uno spettacolo che ha diviso, o meglio, ha fatto letteralmente infuriare alcuni fedeli. Il teatro parrocchiale, infatti, con il benestare del parroco, ha messo in cartello uno show dedicato a Moana Pozzi, cosa che ha fatto assai discutere. “Quante storie, chi vuole andare va, chi non vuole non va”, ha commentato Alessandra Mussolini.
- Lo spettacolo su Moana Pozzi al teatro della parrocchia
- Il parroco a favore, fedeli divisi
- Alessandra Mussolini sullo spettacolo dedicato a Moana
- Chi era Moana Pozzi
Lo spettacolo su Moana Pozzi al teatro della parrocchia
La chiesa Santa Maria alla Fontana, nel quartiere Isola di Milano, è al centro di numerose polemiche.
Il parroco, Don Maurizio, ha dato il suo benestare a uno spettacolo che invece non ha riscontrato lo stesso successo di pubblico tra i fedeli.
Lo spettacolo in questione, in scena nel teatro parrocchiale, è “Moana porno revolution”, dedicato proprio a Moana Pozzi.
Il parroco a favore, fedeli divisi
Secondo Don Maurizio, infatti, lo spettacolo non contrasta con la morale cristiana ma molti fedeli insorgono perché ritengono blasfemo celebrare una pornodiva in Chiesa.
E così le opinioni sono molto diverse tra loro: qualcuno ha parlato di provocazione e altri di un “parroco di ampie vedute”.
Altri hanno aggiunto che non sono questi i problemi, mentre per altri ancora “stride un po'” la presenza di un personaggio come Moana all’interno del teatro parrocchiale, che è gestito da terzi.
Inoltre, l’account social del teatro ha pubblicizzato l’evento con un post in cui era scritto “Cristo è morto a 33 anni come Moana Pozzi”, cosa che ha fatto infuriare ancora di più i fedeli, già scandalizzata dalla scelta dello show.
Alessandra Mussolini sullo spettacolo dedicato a Moana
A commentare questa vicenda, a La vita in diretta su Rai1, è stata Alessandra Mussolini. “Io sono contraria al nascondere, al fatto che tutto diventi tutti tabù, ma perché”, ha detto.
Poi la Mussolini ha aggiunto: “Si deve parlare di una vita vissuta pericolosamente in modo spontaneo, quello che voleva fare l’ha fatto”, ha spiegato riferendosi a Moana.
Infine la battuta: “Poi voglio dire, chi vuole andare a vedere e sentire va, chi non si sente di andare non va. Moana era una persona ridente, solare, simpatica“, ha concluso Alessandra Mussolini.
Chi era Moana Pozzi
Moana Pozzi è stata un’icona dell’erotismo italiano. Morta nel 1994, a soli 33 anni, per un cancro al fegato, è stata un simbolo di libertà e trasgressione negli anni ’80. Oltre all’intensa carriera come attrice pornografica, ha effettuato un tentativo di carriera politica e si è dedicata anche alla televisione per bambini.
Studiosa di musica classica e figlia di un ricercatore nucleare, era nata ad Alessandria per poi trasferirsi in Brasile con la famiglia. A 18 anni il trasferimento a Roma per studiare recitazione, e la nascita del figlio, Simone, cresciuto coi genitori, facendogli credere che Moana fosse la sorella maggiore.
La sua scomparsa generò numerose speculazioni su Aids, eutanasia o fuga, alimentando il suo mito di “diva eterna” e di donna che ha vissuto la sua vita liberamente, senza compromessi.