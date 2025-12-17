Spettacolo su Moana Pozzi al teatro della parrocchia, Alessandra Mussolini provoca su "chi vuole andare va"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Milano è in subbuglio la chiesa di Santa Maria alla Fontana. Di mezzo c’è uno spettacolo che ha diviso, o meglio, ha fatto letteralmente infuriare alcuni fedeli. Il teatro parrocchiale, infatti, con il benestare del parroco, ha messo in cartello uno show dedicato a Moana Pozzi, cosa che ha fatto assai discutere. “Quante storie, chi vuole andare va, chi non vuole non va”, ha commentato Alessandra Mussolini.

Lo spettacolo su Moana Pozzi al teatro della parrocchia

La chiesa Santa Maria alla Fontana, nel quartiere Isola di Milano, è al centro di numerose polemiche.

Il parroco, Don Maurizio, ha dato il suo benestare a uno spettacolo che invece non ha riscontrato lo stesso successo di pubblico tra i fedeli.

Lo spettacolo in questione, in scena nel teatro parrocchiale, è “Moana porno revolution”, dedicato proprio a Moana Pozzi.

Il parroco a favore, fedeli divisi

Secondo Don Maurizio, infatti, lo spettacolo non contrasta con la morale cristiana ma molti fedeli insorgono perché ritengono blasfemo celebrare una pornodiva in Chiesa.

E così le opinioni sono molto diverse tra loro: qualcuno ha parlato di provocazione e altri di un “parroco di ampie vedute”.

Altri hanno aggiunto che non sono questi i problemi, mentre per altri ancora “stride un po'” la presenza di un personaggio come Moana all’interno del teatro parrocchiale, che è gestito da terzi.

Inoltre, l’account social del teatro ha pubblicizzato l’evento con un post in cui era scritto “Cristo è morto a 33 anni come Moana Pozzi”, cosa che ha fatto infuriare ancora di più i fedeli, già scandalizzata dalla scelta dello show.

Alessandra Mussolini sullo spettacolo dedicato a Moana

A commentare questa vicenda, a La vita in diretta su Rai1, è stata Alessandra Mussolini. “Io sono contraria al nascondere, al fatto che tutto diventi tutti tabù, ma perché”, ha detto.

Poi la Mussolini ha aggiunto: “Si deve parlare di una vita vissuta pericolosamente in modo spontaneo, quello che voleva fare l’ha fatto”, ha spiegato riferendosi a Moana.

Infine la battuta: “Poi voglio dire, chi vuole andare a vedere e sentire va, chi non si sente di andare non va. Moana era una persona ridente, solare, simpatica“, ha concluso Alessandra Mussolini.

Chi era Moana Pozzi

Moana Pozzi è stata un’icona dell’erotismo italiano. Morta nel 1994, a soli 33 anni, per un cancro al fegato, è stata un simbolo di libertà e trasgressione negli anni ’80. Oltre all’intensa carriera come attrice pornografica, ha effettuato un tentativo di carriera politica e si è dedicata anche alla televisione per bambini.

Studiosa di musica classica e figlia di un ricercatore nucleare, era nata ad Alessandria per poi trasferirsi in Brasile con la famiglia. A 18 anni il trasferimento a Roma per studiare recitazione, e la nascita del figlio, Simone, cresciuto coi genitori, facendogli credere che Moana fosse la sorella maggiore.

La sua scomparsa generò numerose speculazioni su Aids, eutanasia o fuga, alimentando il suo mito di “diva eterna” e di donna che ha vissuto la sua vita liberamente, senza compromessi.