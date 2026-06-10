Spiaggia di Punta Molentis vieta gli ombrelloni, l'ordinanza per salvarla con eccezioni per bimbi e over 65

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Regole rigidissime a Punta Molentis, spiaggia tra le più ambite della Sardegna, la stessa che a fine luglio 2025 è stata in parte colpita da un devastante incendio che ha polverizzato ettari di vegetazione. Le fiamme hanno anche rovinato diversi mezzi parcheggiati lungo il litorale. La Giunta comunale di Villasimius, per salvaguardare l’ambiente, ha stabilito tramite un’ordinanza una serie di norme ferree da rispettare, tra cui quella relativa al divieto di portare ombrelloni sull’arenile, salvo alcune eccezioni.

Spiaggia di Punta Molentis, ombrelloni vietati: cosa dice l’ordinanza

Le nuove regole inerenti alla fruizione della spiaggia, come riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, sono entrate in vigore lo scorso 6 giugno e dovranno essere rispettate fino al 31 ottobre, salvo proroga.

Per accedere all’arenile ci si dovrà prenotare e si dovrà pagare 10 euro al giorno, come messo nero su bianco dall’ordinanza firmata dal sindaco di Villasimius Gianluca Dessì.

ANSA

La gestione del contingentamento degli accessi e della prenotazione obbligatoria è stata affidata alla società in house Villasimius Srl. Inoltre è stato specificato che i controlli sono stati affidati alla polizia locale con 3 passaggi giornalieri “al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza”.

Tutte le regole per accedere a Punta Molentis

L’ordinanza ha fissato le seguenti regole:

in spiaggia si potrà entrare dalle 8 alle 20.30: per i bagnanti è posto divieto tassativo di accesso al compendio oltre le ore 20.30 e c’è il divieto tassativo di permanenza sul compendio oltre le 21.

la tariffa giornaliera è di 10 euro a persona. L’ingresso sarà invece gratuito per le persone con disabilità (massimo 3, con accompagnatore);

vige il divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e simili. L’ombrellone potrà essere usato solo dalle famiglie con bimbi di età fino ai 10 anni e sarà “concesso alle persone di età pari o superiore ai 65 anni” nonché agli allestimenti e alle installazioni previsti dalla concessione demaniale vigente e regolarmente autorizzati dagli Enti competenti;

l’accesso via terra al compendio è permesso a massimo 70 mezzi al giorno e comunque non oltre 150 persone contemporaneamente accedenti al compendio;

l’accesso via mare al compendio è permesso a un numero massimo di 100 persone contemporaneamente, esclusivamente trasportate dagli operatori autorizzati a operare nell’Area marina protetta Capo Carbonara, con divieto di trattenimento sul compendio di oltre un’ora, divieto di posizionamento di ombrelloni e di ogni altro sistema di ombreggio, divieto di sbarco con zaini nonché borse termiche; è fatto obbligo agli operatori autorizzati a operare nell’Area marina protetta Capo Carbonara di far rispettare alle persone trasportate la presente disposizione;

l’accesso al compendio via terra o via mare è consentito esclusivamente dalle 8 alle 20.30. Raggiunti i limiti di cui al presente articolo non sarà consentito l’ulteriore ingresso al sito. È posto divieto tassativo di accesso al compendio oltre le ore 20.30 e il divieto tassativo di permanenza sul compendio oltre le 21. Restano ferme le competenze e le autorizzazioni degli organi statali preposti alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare.

vietato danneggiare la vegetazione, asportare la sabbia e gettare i rifiuti in spiaggia e lungo le vie d’accesso all’area naturale protetta;

vietato transitare o sostare all’interno dell’ambito dunale prossimo all’arenile.

Dall’amministrazione comunale hanno fatto sapere che le suddette misure straordinarie adottate sono finalizzate “alla tutela ambientale del sito, alla salvaguardia degli habitat protetti e alla sicurezza dei fruitori”.

“Risulta indispensabile contenere il carico antropico entro limiti compatibili con le attuali condizioni dell’arenile – ha scritto il sindaco nell’ordinanza – l’accesso via mare non consente un efficace controllo delle presenze e risulta incompatibile con gli obiettivi di contingentamento fissati dall’Amministrazione”.

Le proteste dei cittadini

L’ordinanza non è stata accolta da tutti i cittadini in modo favorevole. In particolare, come emerge da alcuni commenti social, c’è chi trova eccessiva la tariffa di 10 euro al giorno. “Mi va bene pagare un ingresso, ma 10 euro sono esagerati per una famiglia di 4/5 persone, con ragazzi oltre i 10 anni diventa troppo oneroso”, ha sostenuto un utente.

Sulla pagina del Comune c’è anche chi ha polemizzato affermando che sarebbe “giusto anche aggiustare le strade sterrate che portano alle spiagge e mettere una illuminazione per la notte, non solo intascare i soldi per i parcheggi”.

Il caso di Jesolo e Bibione

A proposito di nuove norme per le spiagge e di proteste, stanno facendo rumore i casi di Jesolo e Bibione. Nella prima località, come spiegato dal Fatto Quotidiano, sono state recepite le indicazioni regionali, con l’amministrazione che ha avviato un piano quinquennale per aumentare il distanziamento tra i bagnanti.

I moduli da 3×2 metri saranno via via sostituiti da piazzole di 4×4 metri. Sarà così garantita più privacy ai turisti, ma ci sarà anche un importante taglio della capienza. Si parla di 45mila ombrelloni totali installabili, ciò significa che si va incontro a una sforbiciata di 20mila postazioni rispetto alle stagioni passate. E già c’è chi teme di non trovare spazio in alta stagione.

Per quanto riguarda Bibione, nella zona della Pineta fanno il loro esordio 120 piazzole pensate solo per i single, dotate di un singolo lettino a una piazza e mezzo. Infine, per far fronte alla pratica dei posti “prenotati” ma lasciati vuoti, l’occupazione degli ombrelloni sarà monitorabile attraverso un’applicazione che servirà a “contrastare le occupazioni abusive”.