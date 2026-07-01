Spiaggia di Sestri Levante a numero chiuso, guardie giurate per garantire ingressi contingentati: massimo 450

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dal 1° luglio al 31 agosto 2026 la spiaggia della Baia del Silenzio a Sestri Levante adotta il numero chiuso gratuito per un massimo di 450 bagnanti contemporanei. Il monitoraggio dei varchi d’accesso è stato affidato dal Comune a un istituto di guardie giurate per una spesa complessiva di 40 mila euro. Un provvedimento che ha sollevato polemiche da parte delle opposizioni per la presenza di agenti armati sull’arenile.

Sestri Levante, al via il numero chiuso in spiaggia

Una delle mete balneari più celebri della Liguria e dell’intero territorio nazionale sperimenta da oggi un nuovo regime di accessi regolamentati. A partire da mercoledì 1° luglio 2026, e fino al prossimo 31 agosto, la rinomata spiaggia di Portobello, incastonata nel centro storico di Sestri Levante e affacciata sulla celebre Baia del Silenzio, torna ad adottare il sistema del numero chiuso gratuito.

Il provvedimento sindacale, finalizzato a tutelare il delicato ecosistema paesaggistico e a evitare episodi di sovraffollamento dannosi per la sicurezza dei turisti, fissa a un massimo contemporaneo di 450 persone il limite dei bagnanti ammessi sull’arenile.

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Gli ingressi regolamentati saranno in vigore giornalmente nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30. Per i fruitori non è prevista alcuna opzione di prenotazione preventiva né il pagamento di un ticket, e la gratuità è già andata sold out intorno alle ore 10:00 del primo giorno.

Guardie giurate ai varchi d’accesso

Per garantire il pieno rispetto dei limiti numerici stabiliti dall’ordinanza, l’amministrazione comunale ha deciso di affidare la gestione sul campo a personale specializzato.

Il servizio di controllo e conteggio dei flussi è stato appaltato tramite piattaforma Mepa alla Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani, per uno stanziamento economico complessivo di circa 40mila euro finanziato parzialmente mediante i proventi dell’imposta di soggiorno del 2026.

Al fine di incanalare correttamente i visitatori, il provvedimento vieta il transito pedonale da vico Byron e via Cappuccini, obbligando i bagnanti a transitare esclusivamente attraverso tre specifici varchi presidiati: via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli. Presso l’area rimangono pienamente attivi e gratuiti i servizi di salvamento a mare, le docce, i servizi igienici e i punti informativi dedicati.

Le polemiche dell’opposizione

La scelta di impiegare agenti di sicurezza armati per la sorveglianza della battigia ha scatenato un’accesa polemica da parte delle minoranze consiliari, critiche verso la comunicazione istituzionale della giunta.

I consiglieri di centrodestra Marco Conti e Diego Pistacchi hanno contestato duramente l’immagine promozionale diffusa dal Comune, giudicando la presenza di professionisti in assetto antirapina del tutto fuorviante per il contesto turistico e ricordando che le normative nazionali limitano l’impiego di tali figure alla sola tutela dei beni materiali immobili.

Sul versante opposto della minoranza, anche l’esponente di centrosinistra Marcello Massucco ha commentato la vicenda con toni ironici: “Ok che siamo liguri, ma sparare ai milanesi in spiaggia mi sembra eccessivo”.

L’amministrazione ha però difeso la scelta definendo la salvaguardia della baia una priorità assoluta, in attesa del definitivo nulla osta regionale al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali.