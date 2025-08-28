Spiaggia vietata ai bambini a Milano Marittima, la denuncia del papà turista: scoppia la polemica politica

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

In uno stabilimento balneare di Milano Marittima non sono ammessi i bambini di età inferiore ai 10 anni. Il caso è scoppiato dopo la segnalazione di un turista modenese che si è rivolto alla stampa locale per raccontare la sua esperienza. Secondo la sua versione, durante la prenotazione di un pranzo sulla spiaggia, quando ha specificato dei tre posti richiesti uno era destinato al figlio di cinque anni e mezzo, dall’altra parte gli sarebbe stato risposto che “non prendono bambini”. Immediata la replica del titolare dello stabilimento, che ha parlato di “legittima scelta commerciale”.

Ingresso in spiaggia vietato ai bambini

La vicenda è scoppiata il 26 agosto a Milano Marittina (Ravenna), dopo che l’edizione locale del Corriere della Sera e la Gazzetta di Modena hanno riportato l’esperienza di Andrea Mussini, un turista modenese in vacanza con la famiglia – una moglie e un figlio di cinque anni e mezzo – sulla Riviera Romagnola. Mussini ha raccontato di essersi trovato nei pressi di uno stabilimento balneare per prendere un caffè.

Affascinato dalla bellezza del posto, l’uomo ha dunque deciso di prenotare un pranzo per i giorni successivi. In quel momento sarebbero iniziati i problemi.

“Ci hanno detto che non prendono i bambini”, ha raccontato Mussini alla Gazzetta di Modena. “Nostro figlio è abituato a stare a tavola, non disturba, non ha bisogno di seggiolone”, puntualizza, aggiungendo che “non abbiamo mai avuto problemi, ristoranti stellati compresi”.

Infine, conclude: “Ci sono rimasto talmente male che ho somatizzato durante tutto il percorso di ritorno”.

La spiegazione del titolare

Interpellato dalla Gazzetta di Modena – come riporta anche Il Resto del Carlino – il titolare dello stabilimento specifica che la sua è “una scelta commerciale” e sottolinea che “non odiamo i bambini” e soprattutto che “da 33 anni facciamo così”.

Quindi spiega che le persone che scelgono il suo stabilimento “vogliono stare più serene”. Per questo sul suo angolo di spiaggia non ci sono attrezzature ludiche o qualsivoglia gioco destinato ai bambini perché “non abbiamo lo spazio per posizionarli”. La sua scelta, tuttavia, non può essere l’indicatore di una discriminazione: “Se il turista si è offeso, si è sbagliato, non avevamo nulla contro di lui o suo figlio. È pieno di locali che lo avrebbero accolto senza problemi”.

Il caso Milano Marittina, parla il sindaco di Cervia

Dura è la presa di posizione di Mattia Missiroli, primo cittadino di Cervia – di cui Milano Marittima è frazione – che sulla Gazzetta di Modena ha commentato la vicenda sottolineando che “un locale dev’essere aperto al pubblico, bambini compresi, salvo particolari limitazioni”.

Poi precisa che “un conto è non fare entrare un gruppo di ragazzini ubriachi, diverso invece è non ammettere un bimbo che vuole mangiare col padre”. Sulla sua pagina Facebook infine ha aggiunto: “Ho ricevuto la richiesta di incontro da parte delle persone coinvolte e mi impegnerò a riceverle il prima possibile”.

