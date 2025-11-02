Spid a pagamento, l'annuncio dell'ad di Poste e cosa cambia con la Cie Carta d'identità elettronica

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, smentisce lo Spid a pagamento: con PosteID il servizio resta gratuito. Alcuni provider hanno introdotto canoni annui, altri mantengono la gratuità. Possibili opzioni per gli utenti: cambiare gestore, restare con un profilo senza costi o usare la Cie come alternativa.

Spid a pagamento: l’annuncio di Poste Italiane

Il dibattito sullo Spid a pagamento è tornato centrale dopo l’introduzione di canoni da parte di alcuni gestori. Come riportato da Open, l’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante ha smentito l’ipotesi di un costo sul servizio: “Al momento Spid resta gratuito per i cittadini, anche se il mercato si sta muovendo in direzione diversa”.

PosteID, che gestisce la quota maggioritaria delle identità digitali in Italia, mantiene quindi la gratuità per gli utenti finali. La conferma è arrivata in seguito al rinnovo delle convenzioni che assicurano risorse pubbliche e continuità fino al 2030, un quadro che permette ai principali gestori di proseguire il servizio, lasciando comunque spazio a modelli economici differenziati.

L'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante

Per l’utente finale, il punto chiave è che con Poste non cambia nulla: attivazione, utilizzo e rinnovo restano senza costi, con le stesse modalità di accesso ai servizi della Pubblica amministrazione e alle piattaforme integrate (come ad esempio l’app IO).

Chi introduce il canone

Alcuni identity provider hanno comunicato un canone annuo per il rinnovo dello Spid, in scia al venir meno di certezze sui rimborsi pubblici e all’esigenza di sostenibilità operativa. Le informazioni raccolte dalle testate economiche indicano fasce intorno a 4,90–9,90 euro l’anno.

Tra i gestori che prevedono il pagamento compaiono, con formule diverse, Aruba, Infocert e Register.it; altri, come Namirial, hanno avviato modelli “freemium” distinguendo tra profili d’uso. Parallelamente permane un elenco di operatori che mantengono la gratuità: oltre a PosteID, risultano disponibili soluzioni senza canone presso Sielte, Lepida, Namirial (profilo gratuito dove previsto), EtnaID, Infocamere e altri gestori censiti nei portali istituzionali.

Per evitare interruzioni di servizio, gli utenti sono invitati a verificare con anticipo la scadenza del proprio profilo Spid, controllare eventuali comunicazioni del provider e, se necessario, migrare tempestivamente verso un operatore gratuito, tenendo conto dei tempi di riconoscimento.

Le alternative con la Cie

La Carta d’identità elettronica (Cie) rappresenta una credenziale alternativa allo Spid: l’attivazione è gratuita e utilizza il PIN consegnato al momento dell’emissione della carta, con accesso ai medesimi servizi della Pa tramite lettura NFC o lettori compatibili.

Sebbene il governo sia orientato a una progressiva razionalizzazione del sistema di identità digitale, la coesistenza tra Spid e Cie rimarrà nella fase transitoria. In pratica, chi oggi riceve un avviso di canone può scegliere tra tre strade: pagare il rinnovo se ritiene congruo il costo; cambiare gestore restando su Spid gratuito; passare all’uso sistematico della Cie, predisponendo dispositivi e app necessari.

In ogni caso, è opportuno diffidare di email o sms che richiedono pagamenti o credenziali: le comunicazioni legittime rimandano alle aree riservate dei provider e non chiedono mai dati sensibili via link sospetti. La scelta più efficiente, per chi usa spesso i servizi pubblici, resta oggi mantenere un profilo Spid gratuito o attivare la Cie in parallelo.