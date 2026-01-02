Spid Poste a pagamento, brutte notizie per 30 milioni di utenti: costerà 6 euro all'anno, ma non per tutti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Finisce l’era dello Spid gratuito di Poste. A partire dall’1 gennaio 2026 il servizio PosteId è a pagamento, anche se con prezzi tra i più bassi rispetto agli altri fornitori di identità digitale presenti nel mercato. Il pagamento del servizio scatterà al costo di 6 euro a partire dal secondo anno dall’iscrizione, mentre il primo anno di attivazione resterà gratuito. Rimarranno esenti invece alcune categorie.

Lo Spid di Poste a pagamento

A 10 anni dall’introduzione del sistema che serve ad accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, saranno circa 30 milioni gli italiani coinvolti dalla novità.

Si tratta di circa il 70% delle identità digitali attivate in Italia per l’utilizzo dello Spid, servizio che nel nostro Paese, secondo i dati aggiornati a ottobre 2025, riguarda oltre 41 milioni di cittadini, circa l’82% della popolazione maggiorenne, tra le percentuali più elevate in Europa.

ANSA

Un’utente all’uscita da un ufficio di Poste Italiane

La svolta allinea la società guidata dall’ad Matteo Del Fante alla decisione di applicare tariffe al servizio già messa in atto da altri “identity provider”, come Aruba e Infocert, con abbonamenti che vanno da 4,90 euro a 9,90 euro all’anno.

Il cambiamento unilaterale delle condizioni di servizio potrebbe però spingere molti iscritti a rinunciare allo Spid e a virare sulla Carta d’identità elettronica, con cui è possibile accedere ai primi due livelli della pubblica amministrazione, tramite soltanto a username, password, codice PUK e il numero di serie della Cie consegnati dal comune in fase di richiesta della carta.

La comunicazione

Il pagamento del servizio scatterà alla prossima scadenza del PosteId, diversa per ogni utente sulla base dall’attivazione. Per conoscere la data in cui bisognerà versare l’abbonamento annuale di 6 euro sarà necessario accedere all’area personale dedicata del portale di Poste o tramite l’App PosteID.

A partire da 30 giorni prima del termine, l’utente riceverà in ogni caso una comunicazione dall’azienda, all’indirizzo e-mail di contatto associato all’Identità Digitale, con tutte le informazioni sulle modalità e le tempistiche per rinnovare la funzionalità di accesso ai servizi Spid.

Le categorie esenti

Non tutti i titolari di un’identità digitale con Poste italiane saranno però costretti a pagare il servizio.

Esenti dal pagamento dello Spid saranno alcune fasce anagrafiche come i minorenni e i cittadini italiani con almeno 75 anni, insieme ad altre categorie come i residenti all’estero e chi utilizza il servizio per uso professionale.