Spid Poste Italiane a pagamento, si può evitare recedendo il contratto e passando all'app CIE gratuita

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Da gennaio 2026 lo SPID di Poste Italiane costerà 6 euro l’anno. La comunicazione è arrivata direttamente agli utenti e riguarda chi ha già attivato lo SPID, mentre per i nuovi iscritti il primo anno resterà gratuito. Chi non vuole pagare può recedere dal contratto senza costi entro i termini previsti e continuare ad accedere ai servizi pubblici scegliendo un altro provider o passando alla Carta d’Identità Elettronica, che resta gratuita.

Spid Poste Italiane diventa a pagamento

A partire dal 2026 Poste Italiane introdurrà un corrispettivo annuo di 6 euro (Iva inclusa) per la gestione e l’autenticazione dello SPID, comprensiva dell’accesso tramite app e SMS. Finora il servizio era gratuito per gli utenti, con costi sostenuti dallo Stato, ma il modello cambia e il pagamento diventa a carico dei cittadini.

Per chi attiva un nuovo SPID con Poste, il primo anno sarà gratuito, mentre dal rinnovo successivo scatterà il pagamento annuale. Gli utenti già registrati dovranno invece versare l’importo entro 30 giorni dalla scadenza indicata nell’area personale o sull’app. In caso di mancato pagamento, l’identità digitale verrà sospesa fino alla regolarizzazione.

ANSA App delle Poste Italiane

Poste non è un caso isolato: negli ultimi mesi anche altri provider hanno introdotto o annunciato costi per il servizio SPID, con tariffe che variano dai circa 5 euro fino a quasi 10 euro l’anno.

Come recedere il contratto

Chi non accetta le nuove condizioni economiche ha diritto a recedere dal contratto SPID di Poste Italiane senza costi aggiuntivi. Il recesso deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla data di rinnovo indicata.

Il punto centrale è che cambiare provider SPID non comporta alcuna perdita di accesso ai servizi pubblici. Portali come INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario elettronico o app IO non distinguono tra un fornitore e l’altro e riconoscono semplicemente l’identità digitale.

È quindi possibile attivare un nuovo SPID con un altro provider, gratuito o a pagamento, e disattivare quello di Poste prima che entri in vigore il rinnovo. Le credenziali restano valide per tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, senza bisogno di nuove registrazioni o autorizzazioni.

Come passare all’app CIE

L’alternativa più solida allo SPID è la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Chi possiede la CIE può accedere agli stessi servizi online della Pubblica Amministrazione senza alcun abbonamento o costo annuale.

L’autenticazione avviene tramite l’app ufficiale CIE ID, utilizzando uno smartphone compatibile oppure un computer dotato di lettore NFC. L’attivazione iniziale richiede qualche passaggio in più rispetto allo SPID, ma una volta completata consente un accesso sicuro e completamente gratuito.

Dal punto di vista legale e funzionale, SPID e CIE hanno lo stesso valore. La differenza principale riguarda la gestione, lo SPID dipende da provider privati, mentre la CIE è legata direttamente al documento di identità ed è gestita dallo Stato.