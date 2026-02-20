Spin Time occupato a Roma, per il mancato sgombero Viminale condannato a pagare 21 milioni: a chi andranno

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Tribunale di Roma condanna il Viminale a pagare oltre 21 milioni per il mancato sgombero di Spin Time. Secondo i giudici, il Ministero è colpevole di non aver eseguito il sequestro disposto nel 2020, aprendo al risarcimento della società che gestisce la proprietà dello stabile occupato. La decisione ora potrebbe avere effetti su altri contenziosi simili nella Capitale.

Il mancato sgombero di Spin Time

Una maxi condanna da oltre 21 milioni di euro riaccende il caso dell’ex palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. La seconda sezione civile del Tribunale di Roma ha stabilito che il Ministero dell’Interno dovrà risarcire la società InvestiRE Sgr, gestore del fondo immobiliare proprietario dello stabile noto come Spin Time Labs.

La decisione riguarda la mancata esecuzione del sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria su un immobile occupato dai movimenti per la casa fin dal 2013, quindi ben prima dell’arrivo al Viminale dell’attuale ministro Matteo Piantedosi.

La sentenza del Tribunale di Roma

Nel provvedimento del 18 dicembre 2025, il giudice Assunta Canonaco ha quantificato il risarcimento in 21.182.118,50 euro, oltre a un indennizzo mensile di 206.932,53 euro fino alla liberazione dell’edificio e a ulteriori 150mila euro annui per il mancato guadagno relativo alle sei annualità successive al 2025.

Il tribunale ha chiarito un punto centrale. Pur essendo l’occupazione abusiva opera di terzi, il danno economico è imputabile al Ministero per non aver dato tempestiva esecuzione al sequestro ordinato dal gip di Roma il 31 marzo 2020. Secondo il giudice, l’amministrazione aveva un obbligo vincolato e non discrezionale.

La pronuncia si inserisce in un orientamento già espresso in casi analoghi, secondo cui la pubblica amministrazione risponde quando omette di eseguire provvedimenti giudiziari obbligatori.

Un precedente “pericoloso”

La decisione potrebbe ora avere effetti rilevanti anche su altri contenziosi legati alle occupazioni abusive nella Capitale. Negli ultimi anni, infatti, diversi proprietari hanno avviato azioni risarcitorie contro lo Stato per sgomberi non eseguiti.

Fonti legali evidenziano che il Viminale potrà impugnare la sentenza in appello, ma intanto il pronunciamento rafforza la linea giurisprudenziale sulla responsabilità dello Stato per inerzia amministrativa.

Il nodo di Spin Time Labs

Nel corso degli anni, per evitare lo sgombero di Spin Time, era stata promossa una petizione sostenuta da numerosi esponenti del cinema e dello spettacolo. Tra i firmatari figurano Marco Bellocchio, Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Nanni Moretti e Alessandro Gassmann, oltre ad associazioni del settore audiovisivo.

Da quando guida il Ministero, Piantedosi ha promosso una stretta sulle occupazioni abusive, introducendo una direttiva che chiede a prefetture e questure di intervenire entro 24 ore nei casi di occupazione di interi immobili.

L’immobile dell’Esquilino rappresenta un caso simbolo. Il Ministro Piantedosi, che già da prefetto di Roma aveva inserito Spin Time nella lista dei centri da sgomberare, aveva disposto nell’estate 2025 un censimento per mappare le numerose famiglie vulnerabili, molte dei quali composte da extracomunitari con bambini scolarizzati nella zona, al fine di valutarne il ricollocamento.