Spinge la cassiera e scappa col cibo, bloccato nel parcheggio del supermercato di via dei Mercati a Parma

Un uomo è stato denunciato per tentata rapina dalla Polizia di Stato di Parma. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati allertati dalla sala operativa per una segnalazione di rapina impropria.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti presso il supermercato di via dei Mercati 5 per ricostruire l’accaduto. Una dipendente ha riferito che un uomo, autore di un tentativo di furto, si era allontanato in direzione di via Buffolara. Poco dopo, l’uomo è stato rintracciato nel parcheggio del supermercato da un’altra pattuglia presente sul territorio.

La dinamica del tentato furto

La dipendente ha raccontato di aver visto l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra le corsie del supermercato. Credendo di non essere visto, ha occultato prodotti alimentari del valore di circa 54 euro all’interno del suo zaino. Fermato dalla commessa che aveva assistito alla scena, l’uomo è stato invitato a restituire quanto rubato.

La fuga e l’arresto

Nella circostanza, l’uomo ha svuotato il contenuto dello zaino, ma per guadagnarsi la fuga ha spinto la cassiera facendola cadere a terra. Successivamente, si è allontanato verso via Buffolara a Parma, dove è stato fermato da un equipaggio della Polizia.

Denuncia e precedenti

L’uomo, un quarantenne senza fissa dimora, titolare di permesso di soggiorno e con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato condotto in Questura per gli accertamenti del caso. Al termine, è stato denunciato per il reato di tentata rapina impropria.

Fonte foto: IPA