Eseguiti due arresti e un deferimento a Marsala, dove un cittadino tunisino è stato vittima di tentato omicidio aggravato nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era recata in un appartamento per acquistare sostanze stupefacenti. L’azione violenta è stata ricostruita dagli investigatori e ha portato anche al sequestro di armi e droga.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, quando una Volante ha rinvenuto un cittadino tunisino privo di sensi e sanguinante, riverso a terra dietro una palazzina nel rione popolare di via Istria a Marsala. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale locale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per molteplici traumi e ferite d’arma da taglio.

L’aggressione e il movente

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Marsala e della Squadra Mobile di Trapani, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, la vittima si era recata in un appartamento della zona per acquistare della sostanza stupefacente. All’interno dell’immobile, l’uomo sarebbe stato aggredito da due degli indagati. Nel tentativo di fuggire, avrebbe cercato di calarsi da una finestra, ma sarebbe stato spinto nel vuoto dopo essere stato colpito alle mani con cui si reggeva alla balaustra.

La violenza proseguita all’esterno

Una volta a terra, tramortito dalla caduta, il cittadino tunisino sarebbe stato raggiunto dai due presunti assalitori, che avrebbero continuato la spedizione punitiva già iniziata all’interno dell’appartamento. A questa seconda fase dell’aggressione avrebbe partecipato anche un terzo soggetto, che è stato successivamente deferito in stato di libertà.

L’operazione di polizia e i sequestri

Il 14 gennaio, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Marsala su richiesta della Procura. Durante l’operazione, sono state effettuate diverse perquisizioni presso gli immobili degli indagati, in particolare nella cosiddetta “casa di spaccio” dove sarebbe iniziata l’azione violenta. Gli agenti hanno sequestrato una pistola a salve priva di tappo rosso, munizioni per armi da caccia detenute illegalmente, sostanze stupefacenti del tipo crack e marijuana, materiale per il confezionamento e denaro ritenuto provento illecito dello spaccio di droga.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che le indagini sono ancora in corso per accertare tutte le responsabilità degli indagati in relazione al grave episodio di violenza avvenuto nel centro di Marsala.

IPA