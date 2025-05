Spintona i poliziotti dopo un furto al supermercato, fermato giovane già bandito da Lecce

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane extracomunitario è stato fermato per furto e resistenza all’arresto a Lecce. L’episodio è avvenuto sabato mattina, quando la polizia è intervenuta presso un supermercato in via Stanislao Sidoti a seguito di una segnalazione.

Intervento della polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle 8.30 di sabato, un equipaggio è stato inviato sul posto. La responsabile del negozio ha indicato agli agenti un giovane che, alla vista della volante, ha tentato di fuggire verso l’uscita principale.

Resistenza e arresto

Il giovane, con ancora in mano parte della merce rubata, ha opposto resistenza agli agenti, spintonandoli con forza. Nonostante i tentativi di risolvere la situazione pacificamente, la violenza del soggetto ha reso necessario l’intervento di una seconda volante.

Conseguenze legali

Una volta portato negli uffici, è emerso che il giovane era già noto per precedenti reati predatori e destinatario di un Foglio di via Obbligatorio, che gli vietava di tornare nel comune di Lecce per tre anni. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale come disposto dall’autorità giudiziaria competente.

Fonte foto: IPA