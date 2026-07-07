Spionaggio in favore della Russia, arrestato ex carabiniere: il video dell'operazione
Due arresti a Roma per spionaggio a favore della Russia: ex agente dei servizi coinvolto in traffico di informazioni
Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottoufficiale dell’Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russo, coperto da immunità diplomatica in Italia. L’uomo acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.