Furto con scasso e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 52 anni arrestato dalla Polizia a Spoleto. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti del soggetto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di minacce, lesioni personali e atti persecutori ai danni del titolare, dei familiari, dei dipendenti e degli avventori di un esercizio commerciale situato nei pressi della sua abitazione. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri dagli agenti del Commissariato di Polizia di Spoleto, in seguito a una lunga attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. L’arresto è stato disposto per garantire la sicurezza delle vittime e porre fine a una situazione di grave disagio e paura.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è il risultato di approfondite indagini svolte dagli agenti del Commissariato di Spoleto. Le investigazioni sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto e hanno preso avvio dopo una serie di episodi che hanno visto protagonista il 52enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso responsabile di molestie, minacce e atti persecutori nei confronti di diverse persone legate a un esercizio commerciale situato vicino alla sua abitazione.

Un clima di paura e tensione

Le condotte contestate al 52enne si sono protratte per diversi anni, generando un clima di costante paura tra il titolare dell’esercizio, i suoi familiari, i dipendenti e gli stessi clienti. In numerose occasioni, l’uomo, alterato dall’assunzione di sostanze alcoliche, avrebbe insultato e molestato i presenti, arrivando persino a minacciare il titolare con una spranga di ferro e a lanciargli oggetti dalla finestra della propria abitazione. Gli episodi di minacce e molestie si sono ripetuti nel tempo, nonostante i ripetuti interventi delle forze dell’ordine.

Le aggressioni fisiche e le minacce gravi

In uno degli episodi più gravi, il 52enne avrebbe spintonato e strattonato la compagna del titolare, causando lesioni personali sia a lei che al titolare stesso. Le minacce rivolte alle vittime sono state particolarmente pesanti: l’uomo avrebbe pronunciato frasi come “ti taglio la testa” e “ti ammazzo”, alimentando uno stato di terrore e insicurezza tra le persone coinvolte. Le conseguenze di questi comportamenti hanno inciso profondamente sulla vita delle vittime, costringendole a modificare le proprie abitudini quotidiane per paura di ulteriori aggressioni.

La decisione del giudice e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le risultanze investigative raccolte dagli agenti hanno permesso alla Procura della Repubblica di richiedere una misura cautelare nei confronti dell’indagato. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Spoleto ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e la necessità di tutelare le vittime, emettendo così un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno quindi rintracciato l’uomo e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto presso la Casa di reclusione di Spoleto.

