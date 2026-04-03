Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia a Perugia, dove un cittadino straniero è stato fermato per violazione della normativa sull’immigrazione e falsità documentale. L’uomo, classe 2000, è stato individuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Spoleto durante un controllo del territorio, dopo aver tentato la fuga con manovre pericolose e aver cercato di disfarsi di un involucro sospetto.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di servizi di controllo del territorio effettuati dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spoleto. Gli operatori hanno notato un’autovettura già conosciuta per precedenti attività di polizia. Alla vista della volante, il conducente ha improvvisamente accelerato, compiendo sorpassi azzardati e manovre pericolose, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

L’uomo, alla guida del veicolo, ha tentato di eludere gli agenti aumentando la velocità e cercando di disfarsi di un involucro lanciato dal finestrino. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare il conducente e a sottoporlo a controllo. L’episodio si è concluso con il fermo dell’automobile e l’identificazione del soggetto.

Gli accertamenti e la scoperta del reingresso irregolare

Dai controlli effettuati, è emerso che il conducente, un cittadino straniero di 26 anni, era stato espulso dal territorio nazionale nel mese di giugno 2024. Tuttavia, aveva fatto rientro in Italia nel mese di marzo senza la prescritta autorizzazione, in violazione delle norme sull’immigrazione. Per cercare di eludere i controlli, l’uomo aveva utilizzato generalità diverse, riconducibili al cognome della moglie.

Documenti falsi e sequestro della patente

Durante le procedure di identificazione, il 26enne ha esibito una patente di guida che, a seguito di un controllo più approfondito, è risultata presentare evidenti difformità rispetto ai documenti autentici. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro del documento, ritenendolo falso. Per questo motivo, oltre all’arresto per reingresso irregolare, l’uomo è stato denunciato per falsità documentale.

Le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada

Oltre ai reati contestati, il cittadino straniero è stato anche sanzionato amministrativamente per gravi violazioni al Codice della Strada commesse durante il tentativo di fuga. Le infrazioni riguardano le manovre pericolose e i sorpassi azzardati effettuati nel tentativo di sottrarsi al controllo della Polizia.

La custodia e l’attesa dell’udienza

Al termine delle attività di rito, il 26enne è stato tratto in arresto per reingresso irregolare sul territorio nazionale e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di P.S. di Foligno, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA