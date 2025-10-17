Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato nella zona industriale di San Nicolò a Spoleto. Un uomo di 44 anni, cittadino italiano con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato mentre cercava di introdursi in una ditta, grazie alla segnalazione di un cittadino.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona industriale di San Nicolò, a Spoleto. Tutto è iniziato quando un cittadino ha notato un individuo, travisato da un passamontagna, che tentava di entrare all’interno di una ditta. Senza esitare, l’uomo ha contattato il Numero Unico di Emergenza Europeo, permettendo così un rapido intervento delle forze dell’ordine.

Il sopralluogo e la scoperta degli arnesi da scasso

Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di P.S. di Spoleto hanno effettuato un accurato sopralluogo. Hanno constatato che la porta d’ingresso della ditta era stata forzata, segno evidente di un tentativo di effrazione. Dopo una verifica all’interno dei locali, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il sospettato.

L’arresto e il sequestro degli strumenti

L’uomo, identificato come un 44enne italiano già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto a perquisizione. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto arnesi atti allo scasso, che sono stati immediatamente sequestrati. Il fermato è stato quindi accompagnato in Commissariato per le procedure di rito.

Le misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria

Al termine delle formalità, il 44enne è stato tratto in arresto per furto aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Successivamente, il G.I.P. ha confermato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.

IPA