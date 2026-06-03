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44 persone sono state denunciate nell’ambito di una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro contro le truffe digitali ai danni di cittadini. L’indagine, condotta negli ultimi sei mesi, ha permesso di ricostruire un articolato sistema di raggiri basato su tecniche di spoofing e manipolazione psicologica, con l’obiettivo di sottrarre denaro e beni alle vittime.

Spoofing e intelligenza artificiale: le nuove frontiere della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dalle denunce presentate dalle vittime, che hanno segnalato episodi sospetti di truffa subiti tramite SMS o telefonate apparentemente provenienti da numeri ufficiali di banche o delle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno così incrociato dati bancari, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza e profili social, riuscendo a identificare i presunti responsabili di 39 episodi tra truffe consumate e tentate.

I Carabinieri hanno ricostruito il modus operandi degli indagati: i truffatori contattavano le vittime fingendosi operatori bancari o appartenenti alle forze dell’ordine, sfruttando la tecnica dello spoofing per far apparire sul display il numero reale di istituti di credito o uffici delle forze dell’ordine. In alcuni casi, venivano utilizzati software di intelligenza artificiale per clonare la voce di parenti delle vittime, rendendo ancora più credibile la messinscena.

Pressione psicologica e finti allarmi per indurre le vittime all’errore

Il meccanismo di truffa prevedeva la segnalazione di una situazione di emergenza, come la presunta clonazione della carta di credito o la perdita di fondi, per spingere le vittime ad agire in modo impulsivo. L’urgenza e la paura venivano sfruttate dai truffatori per indurre le persone a effettuare bonifici o ricariche su carte di pagamento intestate a complici, senza avere il tempo di riflettere sulla veridicità della richiesta.

L’attività investigativa ha consentito ai Carabinieri di recuperare e sequestrare parte della refurtiva, composta da oro, gioielli e denaro contante, per un valore stimato di oltre 900.000 euro. Il materiale è stato rinvenuto nel corso delle perquisizioni e rappresenta solo una parte dei beni sottratti alle vittime nel corso dei 39 episodi contestati.

Il contesto temporale e le fasi dell’indagine

I fatti contestati si sono verificati negli ultimi sei mesi, tra novembre 2025 e maggio 2026. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle truffe digitali, fenomeno in costante crescita che colpisce soprattutto cittadini potenzialmente vulnerabili, ma non solo.

L’attività dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro rappresenta un importante passo avanti nella lotta alle nuove forme di truffa che sfruttano le tecnologie digitali e la vulnerabilità psicologica delle vittime.

IPA