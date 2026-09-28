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È di due arresti e 30.000 euro di refurtiva recuperata il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Tricase, dove una donna di 76 anni è stata vittima di una truffa aggravata messa in atto con la tecnica dello spoofing. I responsabili, un 27enne straniero e un 25enne campano, sono stati fermati in flagranza di reato e condotti presso la Casa Circondariale di Lecce. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri e ha visto la pronta reazione dei militari dell’Arma, che hanno restituito all’anziana i beni sottratti.

La dinamica della truffa: spoofing e manipolazione emotiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri a Tricase, in provincia di Lecce. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti dopo la segnalazione di una truffa aggravata ai danni di una donna anziana.

L’azione criminosa ha avuto inizio intorno alle ore 10:00, quando la vittima, una donna di 76 anni, è stata contattata telefonicamente da un individuo che, grazie a tecniche di dissimulazione, ha fatto apparire sul display del telefono la dicitura ‘Comando dei Carabinieri’. Spacciandosi per un maresciallo, il malvivente ha utilizzato la tecnica dello spoofing, un raggiro informatico che consente di alterare il numero chiamante e far figurare sullo schermo l’intestazione di un ente autorevole.

Il falso militare ha prospettato alla donna un presunto rischio imminente: una sua autovettura, con targa verosimilmente clonata, sarebbe stata coinvolta in una rapina a un esercizio commerciale di un comune vicino. Sfruttando la paura di conseguenze giudiziarie, l’interlocutore ha convinto la vittima a raccogliere denaro e gioielli in oro da consegnare a un sedicente collega inviato presso la sua abitazione.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto dei responsabili

Poco dopo la telefonata, un complice si è presentato alla porta della donna, riuscendo a farsi consegnare gioielli in oro e diamanti per un valore stimato di circa 30.000 euro. Solo dopo la consegna, la vittima si è resa conto di essere stata raggirata e ha immediatamente allertato i veri Carabinieri.

L’attivazione della macchina investigativa è stata immediata: i militari si sono recati nella zona e hanno avviato una capillare attività di indagine. Grazie all’intuito e alla tempestività, i Carabinieri hanno intercettato, a poca distanza dall’abitazione della vittima, i due sospetti a bordo di un’utilitaria presa a noleggio. La perquisizione ha permesso di recuperare completamente la refurtiva, che è stata riconsegnata all’anziana donna.

Le indagini e la posizione degli arrestati

I due uomini, un 27enne straniero e un 25enne originario della Campania, sono stati arrestati in flagranza di truffa aggravata in concorso. Al termine delle formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini.

L’appello dei Carabinieri: attenzione alle truffe agli anziani

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno colto l’occasione per ricordare che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine o operatore di servizi pubblici chiederà mai denaro, oro o preziosi al telefono o al domicilio. In presenza di chiamate sospette o situazioni incerte, la raccomandazione è di non cedere a nessuna richiesta, mantenere la calma e contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 o la Stazione dei Carabinieri più vicina.

IPA