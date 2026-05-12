Spotify down in Italia e nel Mondo, problemi di streaming nell'app di musica e migliaia di segnalazioni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Migliaia di segnalazioni di malfunzionamenti di Spotify in Italia. Il colosso della musica streaming è in down in tutto il mondo, rendendo impossibile agli utenti la riproduzione dei contenuti. I clienti della piattaforma si stanno lamentando da alcune ore per i problemi sia di accesso sia di ascolto.

Spotify down

Le prime segnalazioni del down di Spotify in Italia sarebbero partite intorno alle 18.00 di martedì 12 maggio, ma anche da altri Paesi europei. Il blocco, inoltre, si sta verificando poco prima dell’inizio della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2026.

Attraverso i suoi canali social, la multinazionale ha comunicato di essere al corrente del guasto, ma che sono ancora in corso le verifiche.

Le anomalie

Al momento non è dunque chiaro quali possano essere le cause del disservizio, se provocate da problemi tecnici o di sovraccarico dei server.

Tanti abbonati hanno riportato anomalie nella riproduzione delle canzoni, sia nella selezione sia nel caricamento, con qualche utente che ha detto di non riuscire neanche a mettere in pausa il brano, oltre difficoltà di accesso alla stessa app mobile e anche per desktop.

Sul sito Downdetector, specializzato nel registrare le segnalazioni sui down di siti, social e dei servizi telefonici, i clienti hanno indicato in percentuali simili problemi all’applicazione, alla connessione del server e all’audio streaming.

Le segnalazioni dall’Italia

Gli avvisi di malfunzionamento da parte degli utenti su Downdetector, sono cominciate ad arrivare intorno alle 18, raggiungendo il picco di oltre 3.300 segnalazioni raggiunto poco prima delle 19.

Secondo la “heatmap” il blocco si sta registrando in tutta Italia, con densità maggiore in alcune grandi città come Milano, Torino, Roma, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli e Bari.

Nonostante la valanga di comunicazioni da parte dei clienti si si stia sgonfiando piano piano, alle 8.13 si registravano sul portale ancora oltre 800 segnalazioni.

“Niente, Spotify ci ha abbandonato. Speriamo si sistemi in fretta. Non fa più accedere né da pc, né da app” scrive un account, mentre un altro chiede “mi avete fatto resettare l’app per niente?”.