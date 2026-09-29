Spotify e Claude down martedì 29 settembre 2026, problemi per l'app di musica e il chatbot di Anthropic

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Sia Spotify che Claude hanno registrato un down, nel pomeriggio del 29 settembre diversi utenti a livello globale hanno segnalato malfunzionamenti sul chatbot di Anthropic e sulla piattaforma di streaming musicale.

Spotify e Claude down

Il portale Downdetector mostra che le segnalazioni sono iniziate dopo le ore 15 e si sono impennate nelle ore successive.

Alle ore 17:30 le segnalazioni relative e Claude sono diminuite nettamente.

Quanto a Spotify, invece, le segnalazioni sono leggermente diminuite andando verso le 17, ma poi hanno preso a risalire.

L’intervento di Anthropic su Claude

Durante il down di Claude, Anthropic è intervenuta annunciando di aver implementato una misura di mitigazione che ha comportato una diminuzione sostanziale del tasso di errore.

L’azienda ha quindi subito rassicurato di essere al lavoro per debellare completamente il problema.

In effetti, dopo circa due ore e mezza l’intervento di Anthropic sembra aver sistemato il disservizio del chatbot.

I malfunzionamenti su Spotify

La piattaforma di streaming ha pubblicato dal suo account Spotify Status un messaggio rivolto a tutti i suoi utenti: “Siamo consapevoli di alcuni problemi, li stiamo verificando!”.

L’app avrebbe mostrato agli utenti diversi messaggi di errore, da: “Non ha funzionato” a “Si è verificato un errore”.

Dopo l’avviso, l’account Spotify Care ha pubblicato un messaggio sulla situazione del servizio: “Siamo consapevoli di alcuni problemi attuali con l’accesso e li stiamo verificando! Vi terremo aggiornati qui”.

Tra le difficoltà segnalate c’è chi non è riuscito a fare login sull’app e chi non avrebbe avuto modo di far partire le playlist.