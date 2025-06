Spray antizanzare per bambini, quali sono quelli adatti e quelli più rischiosi secondo Altroconsumo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Non tutti gli antizanzare sono adatti ai bambini. Esistono diverse marche per i più piccoli, ma secondo l’analisi di Altroconsumo non basta la scritta “baby” per fidarsi.

Prodotti antizanzare per i piccoli

Esistono moltissimi prodotti antizanzare, in particolar modo si trovano nei negozi nel periodo caldo come la primavera e l’estate. Si possono comprare al supermercato, in farmacia e in altri negozi che hanno prodotti per la cura personale.

In molti casi ci si affida alla pubblicità presente direttamente sul prodotto, che richiama le sue funzioni e le sue caratteristiche come la resistenza al sudore o all’acqua o l’uso adatto ai più piccoli.

Fonte foto: 123RF Spray antizanzare

Altroconsumo ha deciso di analizzare i prodotti con la scritta “baby” e verificare se le loro caratteristiche siano effettivamente compatibili con l’utilizzo sui bambini.

Cosa è emerso?

Sono stati analizzati 85 repellenti, di cui 31 per bambini. In sintesi non sempre ci si può fidare della scritta “adatta ai bambini”. Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti poco efficaci o che contengono sostanze sì efficaci, ma il cui utilizzo sui più piccoli è sconsigliato.

Secondo i test, alcuni antizanzare contengono allergeni da profumo, quindi sconsigliabili in prodotti che non si risciacquano e che restano invece a lungo a contatto con la pelle, in particolar modo nella categoria dei bambini.

Altroconsumo dichiara che sulle confezioni dedicate ai bambini non vengono evidenziate le quantità degli ingredienti utilizzati, e questo perché mancano delle linee guida ufficiali. Tra i principi attivi da evitare ci sarebbe il DEET (troppo aggressivo) o altri ingredienti a una concentrazione troppo elevata.

Quali sono i principi attivi adatti ai bambini?

Un antizanzare può essere utilizzato su un bambino piccolo, ma solitamente si sconsiglia l’utilizzo prima dei due anni. In tal caso si possono utilizzare barriere fisiche, zanzariere e indumenti protettivi. A partire invece dai due anni in su è possibile utilizzare alcuni tipi di repellenti scegliendo quelli che non hanno un forte odore e di cui si può evitare l’ingestione e l’innovazione.

I migliori da scegliere sono quelli che in etichetta riportano la dicitura “presidio medico chirurgico” o “biocida” con conseguente autorizzazione. Per i bambini inoltre è meglio utilizzare alcuni principi attivi come caridina o citrepel, citrodiol o cymbogodon.

Quale invece il formato più adatto? Meglio le salviettine rispetto a uno spray per evitare o diminuire i rischi di ingestione, inalazione e irritazione oculare. Bene anche gel, roll on e stick.