Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di nove arresti il bilancio di una vasta operazione di polizia che ha colpito un gruppo di minorenni stranieri non accompagnati di origine tunisina, accusati di lesioni aggravate, tentato omicidio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere, furti, rapine, ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione e associazione per delinquere. I fatti sono avvenuti tra l’autunno del 2024 e l’estate dello stesso anno, principalmente nel territorio di Ravenna e in altre province italiane, a seguito di una serie di episodi di violenza e criminalità che hanno coinvolto giovani coetanei, operatori delle strutture di accoglienza e forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta per contrastare una crescente ondata di reati contro la persona e il patrimonio, culminata con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti dei responsabili.

Le indagini e l’origine del gruppo criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via nell’autunno del 2024 grazie al lavoro della Squadra Mobile di Ravenna. Gli agenti hanno focalizzato l’attenzione su un gruppo di minorenni stranieri non accompagnati, tutti di origine tunisina, che erano stati inseriti nei Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas) presenti nel territorio ravennate alla fine dell’estate precedente.

Sin dal loro arrivo, i giovani si sono distinti per comportamenti contrari alle regole di convivenza civile. In pochi mesi, la situazione è degenerata al punto che la Prefettura locale ha deciso di chiudere la struttura di accoglienza che li ospitava, provvedendo a una nuova destinazione per ciascuno di loro in altre zone del territorio nazionale. Tuttavia, il ricollocamento non si è concretizzato, poiché i ragazzi si sono allontanati dalle nuove strutture per poi ricomparire nuovamente nel ravennate, eludendo così i tentativi di controllo e inserimento.

Una lunga scia di reati e violenza

L’indagine ha avuto origine dalle numerose denunce presentate contro questi giovani, che si sono resi protagonisti di una serie di furti, rapine e aggressioni ai danni di coetanei, dipendenti delle strutture di accoglienza e persino operatori delle forze dell’ordine. Gli episodi più gravi si sono verificati sul litorale e nei pressi della stazione ferroviaria, dove sono state segnalate aggressioni con machete, coltelli di grandi dimensioni e spray al peperoncino, anche a bordo dei treni.

Il gruppo agiva con una chiara volontà predatoria, utilizzando una violenza efferata per affermare il proprio predominio sul territorio. Le azioni criminali erano spesso compiute in gruppo, con una strategia ben organizzata che mirava a colpire vittime vulnerabili e a intimidire chiunque si opponesse.

Precedenti e pericolosità sociale dei minori coinvolti

Tutti i minorenni coinvolti nell’inchiesta risultano avere diversi precedenti di polizia e sono già stati destinatari di misure di prevenzione emesse dal questore. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di elevata pericolosità sociale, che ha reso necessario l’intervento delle autorità giudiziarie e delle forze dell’ordine.

Tra i giovani sottoposti a misura cautelare figura anche l’autore della recente aggressione con coltello avvenuta il 15 luglio in piazza Duomo, un episodio che aveva destato particolare allarme nella comunità locale e aveva rafforzato la determinazione degli investigatori a intervenire con decisione.

L’operazione e le province coinvolte

Le misure di custodia cautelare sono state eseguite non solo a Ravenna, ma anche nelle province di Parma, L’Aquila, Pescara e Caserta, dove i minori erano stati recentemente ricollocati. L’operazione ha visto la partecipazione del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, delle Unità Cinofile della Polizia di Stato di Ancona e della Polizia Locale della Bassa Romagna, a testimonianza della complessità e della portata dell’intervento.

In particolare, la collaborazione tra le diverse forze di polizia ha permesso di localizzare e fermare tutti i nove minorenni destinatari delle misure cautelari, assicurando così alla giustizia i presunti responsabili di una lunga serie di reati contro la persona e il patrimonio.

I capi di imputazione e le accuse contestate

Al gruppo criminale vengono contestati 34 capi di imputazione, tra cui lesioni aggravate, tentato omicidio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere, furti, rapine, ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione e associazione per delinquere. Le accuse sono state formalizzate dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Bologna, che ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile per tutti i soggetti coinvolti.

Le indagini hanno permesso di ricostruire nel dettaglio le dinamiche dei singoli episodi, evidenziando la sistematicità e la gravità delle condotte poste in essere dal gruppo. In molti casi, le vittime sono state scelte tra i coetanei o tra persone che lavoravano nelle strutture di accoglienza, mentre in altri episodi sono stati presi di mira anche operatori delle forze dell’ordine impegnati nei controlli sul territorio.

Il contesto sociale e le reazioni della comunità

L’ondata di reati commessi dal gruppo di minorenni tunisini ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali. La chiusura della struttura di accoglienza e il tentativo di ricollocamento dei giovani in altre province non sono riusciti a fermare la spirale di violenza, che ha continuato a manifestarsi con episodi sempre più gravi e frequenti.

Le autorità hanno sottolineato la necessità di un maggiore controllo e di interventi mirati per prevenire il ripetersi di simili situazioni, soprattutto nei confronti dei minori stranieri non accompagnati che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità e rischio di devianza.

Le province interessate e la diffusione del fenomeno

Oltre a Ravenna, le misure cautelari sono state eseguite nelle province di Parma, L’Aquila, Pescara e Caserta, a conferma della diffusione del fenomeno su scala nazionale. I minori, infatti, erano stati trasferiti in diverse strutture di accoglienza sparse sul territorio, ma avevano continuato a mantenere contatti tra loro e a organizzare azioni criminali anche a distanza.

La capacità del gruppo di muoversi rapidamente tra le diverse province e di eludere i controlli ha rappresentato una sfida significativa per le forze dell’ordine, che hanno dovuto mettere in campo risorse e competenze specifiche per monitorare gli spostamenti e prevenire nuovi episodi di reato.

IPA