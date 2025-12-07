Spread sotto quota 70, cosa significa e cosa cambia per le famiglie italiane e gli investitori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lo spread BTP-Bund è sceso a 70 punti base. Si tratta di una buona notizia perché vuol dire che l’Italia spenderà meno soldi in interessi e avrà più fondi per altre necessità. Il risparmio dello Stato, potrebbe tradursi anche in benefici per il risparmiatori, famiglie e investitori. Il risultato però non è assicurato perché dipende da molti fattori e i rendimenti dei titoli subiscono oscillazioni, come quelle di inizio anno che sono passate da 3,2% di gennaio al 3,44% di dicembre.

Spread sotto quota 70

Con il differenziale Btp-Bund a 70 punti base, il più basso dal 2009, lo spread italiano torna sotto quello francese (75 punti). Un livello che fino a un anno fa sembrava fuori portata. A gennaio, infatti, lo spread viaggiava intorno ai 120 punti, oggi è sceso di oltre il 35%. Fratelli d’Italia rivendica questo come suo successo.

La riduzione è il risultato di un percorso che procede dal 2022 e coincide con un graduale miglioramento dei conti pubblici: tra deficit in discesa, uscita dalla procedura Ue per disavanzo e una serie di revisioni positive del rating sovrano.

ANSA Spread a quota 70

Le agenzie hanno infatti rivisto al rialzo la valutazione sul debito italiano: S&P ha portato l’Italia da BBB a BBB+, mentre Moody’s è salita da Baa3 a Baa2, un movimento che non avveniva da 23 anni.

Cosa significa

Un livello più basso di spread comporta due effetti principali: sul tesoro e per i risparmiatori. Per il Tesoro si riduce il costo del debito pubblico, le nuove emissioni avranno cedole più basse e, secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, il risparmio potenziale supera i 17 miliardi in 5 anni.

Per i risparmiatori gli effetti sono meno lineari. Ciò che conta davvero per chi investe non è il differenziale con la Germania, ma il rendimento assoluto del Btp. Quest’ultimo nel 2025 ha oscillato sensibilmente, passando da 3,2% di gennaio, a 3,9% di aprile (per via degli effetti dei Dazi usa), fino al 3,44% di fine novembre.

Il motivo è che lo spread misura solo il rapporto tra due titoli. Negli ultimi mesi il rendimento del Bund è infatti salito dal 2,1% al 2,75%, schiacciando lo spread verso il basso anche se il rendimento del Btp non scende in proporzione.

Cosa cambia ora

Per i titoli già in portafoglio, la discesa dei rendimenti implica un guadagno in conto capitale: ogni punto percentuale di rendimento in meno aumenta il valore del Btp decennale di circa 7 punti.

Con una possibile riduzione di 25 punti base, il guadagno stimato è intorno al 2%, che sommato alla cedola porta il rendimento complessivo verso il 5,5%.

Le prospettive sono quindi positive, ma non automatiche. Il beneficio finale per le famiglie dipenderà da come evolveranno inflazione, politica monetaria e domanda di titoli di Stato nei mesi successivi.