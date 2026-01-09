Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minore è stato denunciato a Battipaglia per tentate lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio a seguito di una lite avvenuta durante un concerto rap. Il provvedimento è stato adottato dopo che, durante un evento pubblico, un coltello è stato sequestrato dalle forze dell’ordine.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine il 22 dicembre scorso, quando, durante un concerto rap nel comune di Battipaglia, si è verificato un diverbio tra alcuni giovani partecipanti. Nel corso dell’evento, un addetto alla sicurezza ha consegnato agli agenti un coltello a scatto della lunghezza complessiva di circa 21 cm, rinvenuto proprio in seguito alla lite.

La ricostruzione dei fatti

La Squadra Informativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha immediatamente avviato le attività investigative per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli operatori hanno proceduto con l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area del concerto. Le riprese hanno documentato una lite tra due ragazzi e il tempestivo intervento dell’addetto alla sicurezza, che è riuscito a separare i giovani e a recuperare l’arma poi sequestrata.

Il tentativo di colpo all’addome

L’addetto alla sicurezza, ascoltato come persona informata sui fatti, ha riferito agli investigatori di essere stato oggetto di un tentativo di colpo all’addome da parte del giovane armato durante la fase più concitata della lite. Questo dettaglio ha contribuito a configurare l’ipotesi di tentate lesioni aggravate a carico del minore.

L’identificazione del responsabile

Le successive attività di indagine hanno permesso agli agenti di individuare il responsabile dell’accaduto. Si tratta di un minore residente a Battipaglia, che è stato denunciato in stato di libertà per tentate lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Il coltello sequestrato, della lunghezza di 21 cm, è stato posto sotto sequestro dalle autorità competenti.

