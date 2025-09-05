Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sgomberato un campo di roulotte abusivo a Nardò (Lecce): venti persone, tra cui minori, sono state allontanate ieri mattina dal parcheggio di località Frascone, dove si erano insediate senza autorizzazione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale, intervenute dopo le segnalazioni dei residenti e nell’ambito dei controlli sul territorio.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di ieri a Nardò si è svolta un’importante operazione che ha visto la collaborazione tra il Commissariato di Pubblica Sicurezza locale e la Polizia Locale neretina. L’intervento si è concentrato su un campo di roulotte sorto abusivamente nel parcheggio di località Frascone, un’area normalmente destinata ai visitatori della zona e della Palude del Capitano.

Il campo abusivo: mezzi, persone e occupazione irregolare

Gli agenti hanno trovato sul posto quindici mezzi, tra cui sette roulotte e altrettante automobili utilizzate come motrici. All’interno del campo erano presenti venti persone, tra cui alcuni minori, che avevano occupato in modo irregolare l’area di sosta. Il gruppo aveva allestito tende, cucine all’aperto, steso fili per la biancheria e portato con sé animali domestici, trasformando il parcheggio in un vero e proprio accampamento.

Violazioni amministrative e infrazioni al codice della strada

Durante l’operazione, la Polizia Locale ha elevato diverse violazioni amministrative e ha formalizzato infrazioni al codice della strada. Questi provvedimenti hanno consentito di procedere allo sgombero dell’area, liberandola da mezzi, tende e rifiuti accumulati. L’intervento ha permesso di restituire il parcheggio alla sua funzione originaria, a beneficio dei visitatori del Frascone e della Palude del Capitano.

Provenienza e dinamiche del gruppo

Le persone identificate durante lo sgombero sono risultate tutte residenti in Sicilia. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, si tratterebbe probabilmente di una parte di un gruppo più ampio che si sposta periodicamente in varie zone del Sud Italia, senza una residenza stabile. La presenza del campo abusivo aveva suscitato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori dell’area, che avevano segnalato la situazione alle autorità.

Segnalazioni e attività di controllo

L’operazione di sgombero è stata avviata a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini e dei visitatori del Frascone. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come l’intervento sia frutto della costante attività di monitoraggio e controllo del territorio, finalizzata a prevenire situazioni di occupazione abusiva e a garantire la sicurezza e il decoro delle aree pubbliche.

La restituzione dell’area ai cittadini

Grazie all’azione coordinata della Polizia di Stato e della Polizia Locale, l’area di sosta di località Frascone è stata liberata e restituita alla collettività. Lo sgombero ha permesso di rimuovere non solo i mezzi e le tende, ma anche i rifiuti e le strutture improvvisate che avevano alterato l’aspetto e la funzionalità del parcheggio.

Il contesto territoriale e le future azioni di prevenzione

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso le aree pubbliche e naturali del territorio di Nardò. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per segnalare tempestivamente situazioni di illegalità e favorire interventi rapidi ed efficaci. L’obiettivo è prevenire il ripetersi di episodi simili e tutelare il patrimonio ambientale e la sicurezza della comunità.

Conclusioni e ringraziamenti

L’operazione di ieri mattina rappresenta un esempio concreto di sinergia tra le diverse forze dell’ordine e di risposta pronta alle esigenze del territorio. Le autorità hanno ringraziato i cittadini per la collaborazione e hanno invitato a continuare a segnalare situazioni sospette, sottolineando che la tutela del territorio è una responsabilità condivisa.

IPA