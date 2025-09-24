Spunta il dossier di Israele sugli attivisti che hanno manifestato in Italia durante lo sciopero per Gaza

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il governo israeliano, tramite il Ministero per gli Affari della Diaspora e per la Lotta all’Antisemitismo, ha monitorato gli attivisti e classificato lo sciopero italiano del 22 settembre a sostegno di Gaza, per poi raccogliere tali informazioni in un dossier. Il documento elenca piazze, orari, coordinate, livelli di rischio e pagine social che hanno promosso le mobilitazioni.

Dossier di Israele sullo sciopero per Gaza

Un rapporto redatto dal Ministero israeliano per gli Affari della Diaspora e per la Lotta all’Antisemitismo, in collaborazione con il J-soc National Center for Combating Antisemitism, ha monitorato con grande dettaglio le manifestazioni che si sono svolte in Italia lunedì 22 settembre, in occasione dello sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB) a sostegno della popolazione di Gaza.

Il documento, pubblicato sul sito del governo israeliano, raccoglie informazioni precise: orari e luoghi di ritrovo, coordinate geografiche, livelli di rischio associati a ciascuna piazza e persino l’elenco delle pagine social che hanno promosso le mobilitazioni, con dati su follower e interazioni.

ANSA Attivisti in sciopero a Roma: dopo le manifestazioni del 22 settembre, il governo di Israele ha redatto un dossier sui manifestanti scesi in piazza e sulle attività collegate alle proteste

Per la manifestazione di Roma, ad esempio, è segnalata Piazza dei Cinquecento, a 2,4 chilometri dall’ambasciata israeliana, classificata come a rischio “alto”. Lo stesso livello di pericolosità è attribuito anche a cortei in città come Milano, Venezia e Napoli. Bologna, Firenze, Ravenna e Torino sono invece classificate come piazze a rischio “medio”.

Le reazioni degli attivisti

Tra i gruppi citati compare il Coordinamento dei Collettivi Autorganizzati Universitari (C.A.U.). Gian Maria Comparone, del C.A.U. Napoli, ha definito il dossier “inquietante”, sottolineando come rappresenti un’ingerenza straniera su attività svolte in territorio italiano

“Dimostra ancora una volta che c’è un’agenzia, una parte del governo israeliano, che decide di spiare e schedare attività al di fuori del proprio confine, su territori che non sono di sua competenza e sovranità” ha detto Comparone, come riportato da VDNews.

Secondo Comparone, il ricorso alla retorica dell’antisemitismo non giustifica simili pratiche di sorveglianza: “Noi siamo studenti e studentesse, sempre a volto scoperto, pubblici e riconoscibili. La nostra unica colpa è essere determinati a fermare un genocidio che vediamo svolgersi in diretta, ogni giorno”.

Le mobilitazioni continuano

Nel frattempo la mobilitazione non si ferma. Dopo i nuovi attacchi alla Global Sumud Flotilla, in molte città italiane sono già partite nuove iniziative.

A Montecitorio è stato organizzato un presidio in solidarietà con i volontari diretti a Gaza, mentre cortei e sit-in si sono moltiplicati a Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Pisa, Catania, Cosenza e in numerosi altri centri.

I collettivi annunciano inoltre l’avvio di una fase di mobilitazione permanente: dal 26 settembre, spiegano, inizieranno le “acampadas” con l’obiettivo dichiarato di portare avanti un blocco totale delle attività del Paese fino a quando non sarà posta fine al conflitto in corso nella Striscia.