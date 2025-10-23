Spunta il video del furto al Louvre, ladri escono dal museo col montacarichi e scappano con lo scooter

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un furto perfetto, quasi da film, quello attuato dalla banda di ladri dei gioielli del museo del Louvre. In un video rilasciato al pubblico e girato da una finestra vicina, è possibile vedere i due ladri calarsi dall’edificio con l’utilizzo di un montacarichi e salire in sella a uno scooter. Si sente dire: “Se ne stanno andando! Se ne stanno andando!” e, a quel punto, per le auto della polizia in arrivo è già troppo tardi.

Il video della fuga

Da una delle finestre del museo del Louvre è stato girato il filmato, reso pubblico, della fuga dei ladri dei gioielli di Napoleone. In questo si vedono due uomini vestiti con abiti da lavoro mentre si calano con il montacarichi fino all’altezza della strada.

In lontananza si sentono le sirene, sia quelle della polizia che l’allarme di sicurezza. I due saltano giù dal montacarichi e salgono su uno scooter, pronto per l’occorrenza.

Pochi secondi dopo la loro partenza, le auto della polizia si fermano di fronte al furgone bianco, visibile nella parte bassa dell’inquadratura, mentre una voce esclama: “Se ne stanno andando! Se ne stanno andando!”.

Le parole della direttrice del Louvre

La direttrice del Louvre, Laurence des Cars, si è espressa con onestà durante il suo discorso in Senato. Ha dichiarato che, nonostante gli sforzi per ritrovare i gioielli, “siamo stati sconfitti. Non siamo riusciti a proteggere quei gioielli che appartengono a collezioni nazionali e rappresentano la Francia nel mondo”, ha detto.

Il furto è stato definito come “brutale”, ma anche una tragedia che ha sconvolto il personale della sicurezza e gettato nel fango il nome della direttrice.

IPA Finestra rotta nel furto del Louvre

Secondo la direttrice: “L’attacco di domenica ci ricorda che la violenza criminale non si fermerà.

Il Louvre, come molti altri musei nel nostro Paese e nel mondo, non è immune alla crescente brutalizzazione della società”.

Il Louvre riapre dopo tre giorni

Il museo del Louvre ha riaperto dopo tre giorni di chiusura, ma il costo è stato molto alto.

Dopo i fatti di domenica mattina, avvenuti poco dopo l’apertura delle porte ai visitatori, in soli sette minuti una banda di quattro criminali ha portato via ben otto gioielli, di cui sette come bottino e uno perso lungo la strada, ma gravemente danneggiato.

Il museo ha dovuto ripensare alla propria sicurezza interna e rispondere anche di fronte alla politica e ai cittadini per quanto accaduto.

Non è solo una questione di perdite economiche, il valore dei gioielli, secondo gli esperti, si aggira intorno agli 88 milioni di euro, ma anche di perdita culturale e d’immagine.

La riapertura avviene nella speranza che ci sia maggiore attenzione verso la sicurezza dei beni culturali custoditi dal museo del Louvre, tra i più importanti del mondo; ma resta l’amarezza per il furto subito.