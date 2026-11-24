Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I carabinieri forestali hanno trovato sette giovanissimi serpenti del grano in un pacco durante un controllo all’ufficio di smistamento postale di Napoli. I rettili, spediti come merce ordinaria senza alcuna protezione termica, erano in grave ipotermia. Gli animali appartengono alla specie Pantherophis guttatus, innocua per l’uomo e priva di veleno. I militari li hanno sequestrati e affidati in custodia giudiziaria al Centro di recupero animali selvatici (CRAS). Le indagini proseguono per identificare chi ha organizzato la spedizione illecita.