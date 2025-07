Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque denunce e otto anni complessivi di DASPO il bilancio dell’episodio avvenuto ieri sera a Como durante la Como-Cup 2025, quando alcuni tifosi hanno esposto una bandiera palestinese in segno di provocazione, scatenando la reazione della tifoseria avversaria. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse. I fatti sono stati resi noti dalla Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la serata di ieri ha visto impegnate le forze dell’ordine in un imponente servizio di ordine pubblico in occasione dell’incontro calcistico tra Ajax e Celtic, valido per la Como-Cup 2025. L’evento si è svolto presso lo stadio cittadino di Como, con la presenza di 4478 spettatori, tra cui oltre 1500 tifosi olandesi e circa 400 tifosi del Celtic. Di questi, 924 tifosi dell’Ajax erano stati sistemati nel settore ospiti.

La dinamica dell’episodio

Poco prima del termine della partita, intorno alle 22.05, una tifosa del Celtic, originaria di Lecco e nata nell’1985, insieme a un altro tifoso lecchese del 1973, ha esposto una bandiera della Palestina nei pressi della barriera che separava la curva scozzese da quella olandese. Il gesto, interpretato come una chiara provocazione, ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi olandesi, che si sono avvicinati alla barriera divisoria tra i due settori, rischiando di innescare un confronto diretto.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il personale di polizia e gli steward, già schierati per garantire la sicurezza dell’evento, sono intervenuti con prontezza, riuscendo a separare le due fazioni e a riportare la calma all’interno dello stadio. L’azione decisa delle forze dell’ordine ha impedito che la provocazione degenerasse in episodi di violenza o disordini più gravi.

L’identificazione e le denunce

Oltre ai due tifosi italiani, le forze dell’ordine hanno identificato altri tre soggetti coinvolti nell’azione: un 29enne di Glasgow, un 28enne cittadino marocchino residente a Besana in Brianza e un altro scozzese nato nel 2001. Tutti e cinque sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e le procedure di rito.

I reati contestati

Ai cinque tifosi sono state contestate le denunce per la violazione dell’articolo 604 bis del codice penale, che punisce atti di discriminazione e istigazione all’odio. In particolare, il 28enne marocchino è stato anche denunciato per la violazione dell’articolo 337 del codice penale, relativo alla resistenza a pubblico ufficiale, e per essersi travisato il volto con un passamontagna durante la manifestazione sportiva, aggravando così la sua posizione.

I provvedimenti amministrativi: DASPO immediati

Parallelamente alle denunce penali, il Questore di Como, Marco Calì, ha disposto in tempo reale l’emissione dei provvedimenti di DASPO (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) nei confronti di tutti e cinque i tifosi coinvolti. Il totale degli anni di divieto ammonta a otto anni, impedendo così ai soggetti di partecipare a future manifestazioni sportive sul territorio nazionale.

Il dispositivo di sicurezza e la gestione dell’ordine pubblico

Il servizio di ordine pubblico predisposto per l’evento ha visto la collaborazione di numerose forze: l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i reparti mobili della Polizia e dei Carabinieri di Milano, la Polizia Stradale e la Polizia Locale. Grazie a questo imponente schieramento, sia all’interno che all’esterno dello stadio, non si sono registrati ulteriori episodi di tensione o disordini.

La vigilanza nelle aree centrali della città

La sorveglianza è stata estesa anche alle principali piazze del centro di Como, come Piazza Volta, Piazza Cavour e l’area del Duomo, dove i tifosi delle due squadre si sono radunati prima e dopo la partita. Anche in queste zone, il dispositivo di sicurezza, rafforzato dal III Reparto Mobile di Milano, ha garantito il regolare svolgimento delle attività e la tranquillità dei cittadini e dei visitatori.

Le misure per le prossime partite

In vista delle prossime gare previste per sabato e domenica, la Questura ha già annunciato che i servizi di ordine pubblico saranno organizzati con la stessa attenzione e con dispositivi calibrati, al fine di prevenire ogni possibile episodio di disordine o violenza. L’obiettivo resta quello di assicurare la sicurezza di tutti i partecipanti e di mantenere un clima sereno durante gli eventi sportivi.

Il commento delle autorità

Le autorità hanno sottolineato come la gestione tempestiva e coordinata dell’episodio abbia permesso di evitare conseguenze più gravi e di garantire la sicurezza pubblica. Il Questore Marco Calì ha espresso soddisfazione per l’efficacia del dispositivo di sicurezza e per la collaborazione tra le diverse forze impegnate sul territorio.

Il bilancio della serata

La serata si è conclusa senza ulteriori incidenti, grazie all’impegno delle forze dell’ordine e alla collaborazione degli steward. L’episodio della bandiera palestinese, seppur potenzialmente pericoloso, è stato gestito con professionalità, evitando che la provocazione sfociasse in scontri o aggressioni. Il bilancio finale parla di cinque denunce, otto anni di DASPO e una lezione importante sulla necessità di mantenere alta l’attenzione durante eventi sportivi di grande richiamo.

Il contesto internazionale e la sensibilità degli eventi sportivi

L’episodio di Como si inserisce in un contesto internazionale particolarmente delicato, dove simboli e gesti possono facilmente essere interpretati come atti di provocazione o istigazione. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di prevenire ogni forma di discriminazione e di garantire che lo sport resti un momento di incontro e non di scontro.

