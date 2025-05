Spunta serpente esotico nei pressi di un hotel a Acqui Terme, carabinieri in azione: residenti spaventati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un serpente esotico di 1,5 metri è stato sequestrato dai Carabinieri del Nucleo CITES di Alessandria nei pressi di un hotel, a seguito di una segnalazione del personale dell’ASL. L’animale, un Pantherophis guttatus nella variante ‘Ghost’, è stato trovato privo di microchip, sollevando sospetti di abbandono.

Intervento delle autorità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta con la collaborazione dei Nuclei Forestali di Acqui Terme e di Nizza Monferrato. Il ritrovamento del serpente ha suscitato preoccupazione tra residenti e turisti, portando a un immediato sequestro penale dell’animale.

Indagini in corso

L’esemplare, diffuso negli Stati Uniti e non considerato pericoloso, è stato messo in sicurezza. Le indagini, avviate dopo la segnalazione alla Procura della Repubblica di Alessandria, sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’abbandono.

Fenomeno in crescita

Il caso ha riacceso l’attenzione sul crescente fenomeno dell’allevamento domestico di animali esotici, spesso abbandonati quando diventano difficili da gestire. I Carabinieri Forestali esortano i cittadini a segnalare situazioni sospette per proteggere il territorio e rispettare la legalità.

Fonte foto: Carabinieri