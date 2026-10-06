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A Varese è stata individuata una nuova sostanza stupefacente della quale è stato disposto il sequestro. A risponderne, ora, è un giovane cittadino appena 18enne che è stato fermato nel centro cittadino per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, sorpreso mentre tentava di disfarsi di una bustina di White Hash.

Una nuova droga sequestrata nel centro di Varese

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 5 ottobre scorso gli agenti hanno effettuato un servizio di pattugliamento appiedato tra le vie centrali di Varese.

Durante il controllo, l’attenzione degli operatori è stata attirata dal comportamento sospetto di un giovane, da pochi giorni maggiorenne, che alla vista delle divise ha cercato di disfarsi di una bustina gettandola a terra.

White Hash, che cos’è

Gli agenti hanno immediatamente recuperato l’involucro abbandonato dal ragazzo. All’interno hanno rinvenuto una sostanza granulosa e bianca, identificata in gergo come “White Hash”.

Si tratta di una nuova tipologia di sostanza stupefacente, caratterizzata da un elevato contenuto di THC, il principio attivo presente nell’hashish e nella marijuana.

Il sequestro della sostanza

I successivi controlli effettuati tramite narcotest hanno confermato la natura della sostanza, risultata positiva al THC. Di conseguenza, la “White Hash” è stata posta sotto sequestro dagli agenti della Polizia di Stato di Varese.

Il giovane, trovato in possesso della sostanza, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, come previsto dalla normativa vigente.

IPA