Spunta una presunta foto di Tony Pitony senza maschera, "ma è uguale a Salvini": la reazione del ministro

Nelle scorse ore, su X, l’utente Lorenzo Mega ha pubblicato la foto di un uomo sostenendo che sia Tony Pitony senza maschera. Il post è stato preso d’assalto e molte persone hanno ravvisato una certa somiglianza con Matteo Salvini. A commentare l’immagine ironicamente è stato anche lo stesso leader della Lega. Opportuno sottolineare che al momento non ci sono conferme in merito al fatto che l’uomo della foto in questione sia realmente il cantante siracusano.

Spunta una presunta foto di Tony Pitony senza maschera: “Uguale a Salvini”

“Tony Pitony senza maschera, non ringraziatemi”, ha scritto Lorenzo Mega nel divulgare lo scatto. Immediatamente sotto al post sono piovuti centinaia di commenti.

Diversi utenti hanno azzardato un paragone con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Alcuni commenti a caldo: “Uguale a Salvini”, “Abbiamo mai visto Tony Pitony e Matteo Salvini assieme?”, “La parte della testa mi ricorda quella di Salvini”, “Un po’ Matteo Salvini”.

La reazione del leader della Lega

Sotto l’immagine è apparso anche un tweet di Matteo Salvini che ha scritto “Stop sending me this”, tradotto “Smettete di mandarmi questa” foto, con tanto di emoji al seguito che ride a crepapelle. Un modo ironico per commentare la vicenda.

Lorenzo Mega, resosi conto che sotto il suo post è intervenuto direttamente il ministro, ha rilanciato il tweet di quest’ultimo scrivendo: “Questa cosa sta ufficialmente sfuggendo di mano”.

Come già sottolineato, non c’è certezza che la persona dello scatto sia davvero il cantante originario di Siracusa.

Perché il cantante porta la maschera per non essere riconosciuto

Tempo fa, Tony Pitony è stato ospite al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, spiegando perché ha deciso di mostrarsi in pubblico sempre mascherato.

“Mi protegge dalle rotture di scatole. Non sopporterei l’idea di andare al ristorante ed essere riconosciuto. Io voglio mangiare tranquillo”, aveva riferito l’artista.

“Porto la maschera perché non sopporto di essere guardato”, aveva inoltre raccontato a Sanremo Giovani. A proposito del Festival, la popolarità di Pitony ha avuto un’ulteriore impennata durante Sanremo 2026.

Tony ha affiancato Ditonellapiaga nella serata delle cover. I due hanno portato in scena uno spettacolo in stile Broadway che li ha proiettati sul gradino più alto del podio.

Prima di salire sul palco dell’Ariston, è stato intervistato dal Tg1. “Se un giorno vincerò Sanremo? No, lo condurrò”, aveva risposto l’artista quando gli è stato chiesto se ci fosse la possibilità di vederlo in gara in futuro.