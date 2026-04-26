Spunta uno squalo a Terracina tra i bagnanti, paura in spiaggia: gli esperti chiariscono la specie

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Avvistato uno squalo nelle acque di Porto Badino, a Terracina. Domenica 26 aprile, a pochi metri dal bagnasciuga, alcuni bagnanti si sono accorti del pesce. Qualcuno ha filmato la scena che è stata rilanciata sui social, diventando rapidamente virale. Tra i presenti, c’è chi si è comprensibilmente spaventato. L’animale è stato ripreso mentre nuotava a filo d’acqua. Ha poi proseguito la sua traversata verso San Felice Circeo, senza causare alcun danno né problema alle persone in mare e sulla spiaggia.

Terracina, avvistato uno squalo a Porto Badino: nuotava a pochi metri dal bagnasciuga

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di Terracina se”. “Ma è uno squalo!”, ha esclamato una delle persone presenti a Porto Badino durante l’avvistamento.

Un bagnino fuori servizio sulla spiaggia ha ipotizzato che si trattasse di “uno squalo volpe“. Tuttavia, secondo gli esperti, come riferito dal quotidiano Il Messaggero, è molto più probabile che l’animale sia una verdesca.

Si è giunti a questa conclusione dopo un’attenta analisi del filmato in cui sono state esaminate le caratteristiche e i movimenti del pesce.

La verdesca quasi mai pericolosa per gli esseri umani

La verdesca è uno squalo che difficilmente attacca gli esseri umani e per questo non è ritenuta pericolosa. In poche occasioni manifesta aggressività nei confronti dell’uomo.

Inoltre fa parte delle specie protette in via di estinzione.

A spingerlo verso riva è stata probabilmente la fame: è infatti plausibile che stesse cercando cibo, piccoli pesci e gamberetti, lungo la riva di Terracina.

La fake news sulle persone morte per gli attacchi degli squali

“Chiamate la capitaneria di porto. È successo anche a Latina qualche anno fa e la capitaneria ci ha spiegato che sono verdesche che si avvicinano a riva per mangiare”, ha scritto un utente sui social a commento del video dell’avvistamento dell’animale.

Un altro cittadino ha scritto che le verdesche sono pesci quasi sempre innocui per l’uomo, confermando il parere degli esperti.

C’è poi stato un uomo che ha sostenuto che negli ultimi anni sono state uccise dagli squali due persone a Terracina.

Immediatamente molti utenti hanno sottolineato che quanto sostenuto è una fake news, in quanto non si è avuta alcuna notizia di persone decedute a causa di attacchi di squali nel comune laziale