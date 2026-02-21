Spuntano truffe per guadagnare sulla morte di Domenico dopo il trapianto a Napoli, l'appello dell'avvocato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non appena arrivata la notizia della morte del piccolo Domenico, il bimbo cui era stato trapiantato un cuore bruciato nell’ospedale di Napoli, sui social sono spuntate raccolte fondi per il funerale del piccolo. Peccato che la famiglia del bambino non abbia mai autorizzato queste campagne, e la stessa madre Patrizia Mercolino, già provata dal dolore per il tragico epilogo dell’odissea, si è trovata costretta a lanciare un appello: “Stanno facendo truffe. Non ascoltateli, non guardate quello che sta uscendo”. Per ricordare suo figlio, infatti, nascerà una fondazione.

Le truffe per guadagnare sulla tragedia

Come anticipato, Patrizia Mercolino non ha fatto in tempo ad uscire dall’ospedale dopo aver dato l’ultimo saluto al suo Domenico che si è trovata costretta a prendere le distanze da ciò che sta avvenendo sui social. Perché oltre alle opinioni non richieste che ogni giorno si leggono sui fatti di cronaca, ci sono anche sciacalli pronti a intascare denari sulle tragedie.

L’avvocato Francesco Petruzzi ai giornalisti radunati all’esterno dell’ospedale Monaldi ha riferito che sui social stanno girando contenuti “con le foto di Domenico dove il volto non è oscurato e un IBAN per sostenere il funerale“.

ANSA

Altre raccolte fondi sarebbero destinate al pagamento dell’avvocato, ma niente di questo corrisponde al vero. Per questo il legale fa chiarezza: “La famiglia non ha chiesto nessuna donazione per il funerale di Domenico, non ha chiesto nessuna donazione per le spese legali dell’avvocato”.

Ciò che troviamo sui social, quindi, è “un contenuto truffaldino” dal quale è doveroso restare lontano, dato che i nostri soldi non andrebbero a favore della causa che crediamo di sostenere, ma finirebbero nelle tasche di persone interessate esclusivamente a trarre profitto dalla vicenda.

La fondazione

Dal dolore che l’ha travolta, tuttavia, Patrizia Mercolino ha colto il primo seme: per la memoria di Domenico nascerà una fondazione. Le sue parole: “Voglio lasciare il segno per mio figlio e questa fondazione lo farà. Lotterò per tenere sempre vivo il ricordo di Domenico”, ma soprattutto il suo progetto servirà a dare supporto ad altre famiglie.

Quindi: “Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico, voglio farlo perché Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini“.

L’inchiesta per il trapianto del cuore bruciato

Allentati i fumi del dolore dopo la notizia arrivata alle 9:20, l’attenzione si è nuovamente spostata sull’inchiesta che vede sei persone, tra medici e paramedici, iscritte nel registro degli indagati. Prima della morte del piccolo Domenico l’ipotesi di reato era lesioni colpose, ma dopo l’ultimo respiro del piccolo il fascicolo è stato convertito in omicidio colposo.

Ora il corpo del piccolo è a disposizione dell’autorità giudiziaria per procedere con l’autopsia. Nelle prossime ore l’avvocato depositerà “la copia del consulente medico legale di parte”. Terminate le procedure per poter avviare l’indagine “la salma sarà dissequestrata e si potranno fare i funerali tra giovedì e venerdì”.