Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sette persone sono state raggiunte da una misura cautelare per armi, minacce e violenza, con l’aggravante del metodo mafioso per due episodi. Il provvedimento, emesso il 30 ottobre 2026 dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, è stato eseguito il 4 novembre dalla Squadra Mobile; sequestrato anche un motoveicolo.

Bari, le indagini e le accuse: 7 indagati per reati aggravati dal metodo mafioso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza è stata adottata nell’ambito di un procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari. Agli indagati sono contestate, a vario titolo, la detenzione e il porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, le minacce, la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale, aggravate dal metodo mafioso, oltre alla detenzione di arma da guerra e alla ricettazione.

Gli accertamenti hanno preso avvio da una serie di episodi che gli investigatori riconducono a un unico clan malavitoso barese e al più ampio fenomeno della delinquenza giovanile presente sul territorio. Sono stati ricostruiti tre fatti distinti e identificati i presunti responsabili.

L’irruzione alla stazione di servizio

Il primo episodio è avvenuto il 9 settembre 2024, nelle prime ore del mattino, in una stazione di servizio di Bari, davanti a un esercizio commerciale aperto di notte e frequentato da giovani. Due indagati sono arrivati a bordo di una moto di grossa cilindrata. Il passeggero è sceso, ha estratto una pistola dalla cintura, l’ha caricata e l’ha puntata contro alcuni ragazzi seduti ai tavoli, provocando il panico e una fuga generale. L’arrivo di una volante ha interrotto l’azione: i due si sono allontanati rapidamente dopo aver visto la pattuglia.

Le tensioni al concerto

Il secondo fatto risale al 24 novembre 2024, durante il concerto di un noto cantante al Palaflorio di Bari. Alcuni indagati, senza biglietto, avrebbero cercato di entrare gratuitamente e si sarebbero comportati in modo ostile e violento con gli agenti impegnati nel servizio d’ordine. Secondo la ricostruzione, hanno minacciato di morte poliziotti e carabinieri, sputato contro di loro e colpito alcuni operatori, prospettando disordini tali da compromettere lo spettacolo. Di fronte al rifiuto degli agenti, li avrebbero sfidati a prendere le armi, sostenendo di averne di più e di essere pronti a fare la guerra.

Il ferimento e l’arma da guerra

L’ultimo episodio è del 1° gennaio 2025. La Squadra Mobile è stata informata del ricovero al pronto soccorso del Policlinico di Bari di un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco. La vittima è stata portata in rianimazione e posta in coma farmacologico; ad accompagnarla era stato un uomo in auto. Le prime testimonianze avevano fatto ipotizzare che fosse stata colpita da un proiettile vagante. Gli approfondimenti investigativi hanno invece documentato che il ferimento sarebbe stato provocato accidentalmente da una raffica di cinque colpi, esplosi da un’arma da guerra portata da due indagati nell’abitazione dell’accompagnatore. Lì si erano riuniti alcuni degli altri sottoposti alla misura, tutti appartenenti allo stesso gruppo.

Per i primi due episodi è stata contestata l’aggravante del metodo mafioso: le condotte, secondo gli inquirenti, sarebbero state funzionali a ostentare la capacità intimidatoria del clan, anche in quartieri considerati roccaforti di gruppi rivali, come nel caso dell’incursione al distributore.

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