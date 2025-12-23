Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati quattro cittadini albanesi tra i 25 e 28 anni per furti in abitazione nel territorio di Verona. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Polizia di Stato dopo un’ondata di colpi tra novembre e dicembre. Gli arrestati sono stati individuati grazie a indagini mirate e servizi di appostamento, e sono stati trovati in possesso di refurtiva e strumenti da scasso.

Le indagini e l’individuazione della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita in seguito a un sensibile aumento dei furti in abitazione registrato tra i mesi di novembre e dicembre nella provincia di Verona. Gli agenti della Sezione “Reati contro il Patrimonio” della Squadra Mobile scaligera hanno analizzato le modalità dei colpi, riscontrando un modus operandi ricorrente in diversi episodi.

Attraverso un attento studio delle dinamiche e la predisposizione di numerosi servizi di appostamento nei quartieri più colpiti, i poliziotti sono riusciti a individuare l’autovettura utilizzata dalla banda. Questo veicolo si è rivelato essere la chiave per risalire ai responsabili dei furti.

Il metodo dei colpi: strumenti da scasso e azioni rapide

Il gruppo criminale agiva in vari quartieri cittadini, preferendo le ore pomeridiane e serali. La tecnica era sempre la stessa: due membri rimanevano a bordo dell’auto per sorvegliare la zona, mentre gli altri due, muniti di strumenti atti all’effrazione – tra cui un flessibile trasportato in un borsone – si introducevano nelle abitazioni prese di mira.

Non esitavano ad arrampicarsi su balconi ai piani superiori e, mantenendo costantemente i contatti con i complici tramite radio ricetrasmittenti, forzavano porte-finestre, talvolta utilizzando il flessibile per superare grate o casseforti. Una volta all’interno, mettevano a soqquadro gli appartamenti alla ricerca di monili, oggetti di valore e denaro contante, senza trascurare le casseforti che venivano aperte con gli strumenti a disposizione. L’intera azione durava tra i 5 e 15 minuti.

L’arresto dopo due colpi in una sola giornata

Il 19 dicembre, la banda ha messo a segno due furti in abitazione, rispettivamente in Via Oliosi e in Via Cristoforo Colombo. In uno dei colpi è stata asportata una cassaforte contenente monili in oro e denaro contante. Dopo aver commesso i due furti, i quattro sono stati bloccati al loro rientro a Garda, comune limitrofo a quello dove si trovava la loro dimora temporanea.

In quell’occasione, i quattro cittadini albanesi sono stati identificati compiutamente per la prima volta. Tutti risultavano già gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, e due di loro avevano specifici precedenti per furti in abitazione. Sono stati quindi sottoposti a fermo di indiziato di delitto.

Refurtiva e strumenti sequestrati

All’interno dell’autovettura utilizzata dalla banda, la Polizia ha rinvenuto il provento dei due furti: una cassaforte, monili e denaro contante. Inoltre, sono stati sequestrati numerosi arnesi atti allo scasso, un flessibile con 6 dischi – utilizzato per forzare grate e casseforti – e 3 radioline ricetrasmittenti.

La successiva perquisizione presso la dimora temporanea dei fermati ha permesso di recuperare e sequestrare altri monili, denaro contante e oggetti di valore, tutti di probabile provenienza furtiva. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai legittimi proprietari dei beni recuperati.

Ipotesi di numerosi altri colpi

Alla luce delle attuali emergenze investigative, la Polizia ritiene che il gruppo criminale possa aver commesso numerosi altri furti nel territorio veronese. Gli accertamenti proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti negli ultimi mesi.

La posizione giudiziaria dei fermati

Al termine delle procedure di rito, i quattro albanesi sono stati associati alla casa circondariale di Verona “Montorio”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. Si precisa che la responsabilità penale dei fermati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

IPA