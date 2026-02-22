Squadra di bob di Israele squalificata alle Olimpiadi, l'autosospensione del team per "falsa malattia"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Israele ha deciso di ritirare la squadra di bob in seguito a una dichiarazione falsa. Uno degli atleti, infatti, Uri Zisman, avrebbe mentito sulle proprie condizioni di salute per permettere una sostituzione e far gareggiare una riserva, Ward Fawarseh. È stato direttamente il Comitato olimpico di Tel Aviv ad annunciare che il team non sarà in gara nelle ultime due manche del bob a 4 maschile.

Israele ritira la squadra di bob

Della squadra di bob di Israele si è parlato già molto nel corsi di queste Olimpiadi e non per questioni sportive.

E quello che è accaduto nelle ultime ore scrive al parola fine sulla spedizione di Tel Aviv a Milano Cortina, visto che Israele ha deciso di auto squalificare il team di bob.

Non per questioni morali o politiche ma per false dichiarazioni di cui si sarebbe macchiato uno degli atleti.

La dichiarazione falsa per far gareggiare la riserva

Ma cosa è successo per spingere il Comitato Olimpico israeliano a squalificare il team?

Secondo il Times of Israel, uno degli atleti avrebbe mentito ai funzionari olimpici per permettere a un suo compagno di squadra, Ward Fawarseh, di gareggiare al suo posto.

Il quartetto composto da AJ Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman e Omer Katz (ultimo dopo le prime due manche) domenica avrebbe dovuto gareggiare con Ward Fawarseh al posto di Uri Zisman.

Squadra israeliana squalificata, ecco perché

Zisman era iscritto come riserva e secondo il regolamento la partecipazione è consentita solo se uno degli atleti è infortunato o malato. “Per rendere possibile ciò, uno dei membri della squadra, Zisman, incoraggiato dai compagni, ha dichiarato di non sentirsi bene“, ha detto il Comitato olimpico israeliano.

“Si è persino sottoposto a una visita medica e ha firmato una dichiarazione giurata affinché il Comitato Olimpico potesse richiedere l’approvazione per una sostituzione”, hanno aggiunto le istituzioni sportive di Tel Aviv.

Zisman alla fine ha ammesso “al capo della delegazione di aver agito in modo improprio” e questo “ha costretto il Comitato Olimpico israeliano a ritirare la richiesta e a squalificare la squadra”.

Il commento della tv svizzera su Adam Edelman

Durante la gara di bob a due del team israeliano, con Adam Edelman e Menachem Chen in pista, il cronista Stefan Renna della tv svizzera si era soffermato, per tutta la durata della discesa, sulle posizioni politiche dei due atleti israeliani.

“Edelman si definisce sionista fino al midollo, ha postato vari messaggi a favore del genocidio a Gaza“, aveva detto, specificando che il termine genocidio è stato approvato dalla commissione d’inchiesta dell’Onu.

E ancora: “Edelman ha definito la guerra più moralmente giusta della storia quello che sta avvenendo a Gaza” e “ha preso in giro una scritta Free Palestine su un muro di Lillehammer” e “ha chiesto ai suoi follower di mandare forza a Ward Farwarsai, membro del team, che era impegnato in un’operazione dell’esercito a Gaza nel 2023″.

Il cronista svizzero aveva riferito le posizioni politiche degli atleti, visto che la carta olimpica dovrebbe vieta la partecipazione ai Giochi agli sportivi direttamente impegnati in azioni militari e che si fanno portatori di messaggi di discriminazione o che incitino alla guerra.

La gaffe della Rai sul bob israeliano

La Rai aveva invece tentato di tenersi fuori da ogni polemica, finendoci invece dentro in pieno con tanto di gaffe.

Durante un fuorionda trasmesso all’inizio della diretta su Rai2 durante la gara di bob a quattro, si è sentito un: “Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano”.

Il responsabile ad interim di RaiSport, Marco Lollobrigida, aveva poi definito l’espressione “inaccettabile” dichiarando che “non rappresenta i valori né del servizio pubblico né dell’organizzazione sportiva della Rai”.